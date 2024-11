KWB Sint-Baafs brengt maandelijks manillenkaarters samen: “Het leuke is dat het zo’n vlot kaartspel is”

Al sinds tientallen jaren heeft in Centrum Valkenburg in Sint-Andries een manillentornooi plaats, in een organisatie van de plaatselijke KWB Sint-Baafs. “We zijn trots dat ons tornooi al zo lang standhoudt. Dit jaar hebben we tot op heden 26 deelnemers. Iedereen is welkom.”

Een potje manillen. Het was destijds een soort cultureel erfgoed. Na de zondagsmis gingen grootouders naar kleine volkscafés, ontmoetingscentra en parochiezaaltjes voor tornooien met de gebruikelijke prijzen: kippen, koekebrood, worsten, zeep, enzovoort.

In centrum Valkenburg in Sint-Andries wil men de traditie in eer houden met de organisatie van een manillentornooi. De kaartavonden vinden er elke laatste dinsdag van de maand plaats. Het was André Vandecasteele die destijds als een verwoed kaartliefhebber bij de organisatie betrokken was. Ondertussen heeft zijn zoon Geert Vandecasteele de voorzittersfakkel sinds vorig seizoen overgenomen. “Mijn pa is in de negentig en verblijft in WZC Herdershove, waar hij geregeld nog eens een partijtje manillen speelt”, vertelt Geert, die in het bestuur wordt bijgestaan door Dirk De Knock en Gilbert Denhert.

Sinds 1966

De KWB, de christelijke socioculturele vereniging van Sint-Baafs, nam begin het jaar 1950 het initiatief om een whist-drive tornooi in de patronage op het getouw te zetten. Alleen leden van de KWB mochten eraan deelnemen. Het werd een steeds weerkerende activiteit op het jaarprogramma van de KWB Sint-Baafs. “Omdat het manillen steeds meer op de voorgrond geraakte, werd in 1966 besloten met een manillentornooi uit te pakken. Het stond voor iedereen open. De kaartingen hadden plaats in de oude feestzaal, met gemiddeld twintig tafels die bezet waren”, weet Geert.

“Op de instroom van jeugd moeten we niet meer rekenen” – Geert Vandecasteele, voorzitter KWB Sint-Baafs

Het KWB-manillentornooi zat in de lift. Ondertussen was het nieuw parochiaal centrum gebouwd en eind de jaren zestig werd naar de Valkenburg verhuisd. Dat gaf een nieuw elan aan de kaartavonden. In die periode tekenden gemiddeld zo’n 140 kaarters present. In november ‘69 bereikte men met 188 spelers zelfs een absoluut record. Ook burgemeester Pier Leys ging er met zijn gevolg graag kaarten. “Dat recordaantal hebben we nadien niet meer kunnen evenaren. Op de instroom van jeugd moeten we niet meer rekenen. Jammer, want zij moeten toch voor opvolging zorgen bij de oudere generatie. Het aanbod bij de jongeren is zo groot geworden dat ze met andere dingen bezig zijn”, vindt de voorzitter. “Ik ben zestiger en behoor nu tot de jongeren die maandelijks een kaartje leggen. Veel ouderen willen ‘s avonds en zeker tijdens de wintermaanden niet meer buiten komen. Jaar en dag begon onze kaartersavond om 20 uur. Dit seizoen is dat op vraag van de deelnemers om 19.30 uur. Omdat het eerder duister is, willen ze vroeger naar huis. Ze blijven ook niet langer om iets te drinken of na te praten.”

Steeds aandachtig zijn

Al die jaren is er nooit aan gedacht om die avonden een ander kaartspel te introduceren. Het bleef bij manillen. “Dat is dé kaartsport. Ondanks dat er veel mensen zijn die bij interesse het spel moeten aanleren. Ze kennen het niet. Ik zie het ook bijvoorbeeld op café minder gespeeld worden. Het leuke aan manillen, is dat het zo’n vlot kaartspel is. Je moet steeds aandachtig zijn en je hebt natuurlijk wel wat geluk nodig bij het delen. De troeven tellen is van groot belang en afspreken met je medespeler als je rechts of averechts opsteekt.”

De kaartingen hebben de laatste dinsdag van de maand plaats, van september tot en met april. Uitgezonderd in december, dan is het de 17de. Per kaarting zijn er steeds tien prijzen te winnen. “Alle deelnemers die aan de acht kaartingen deelnemen, komen in aanmerking voor een prijs bij de eindrangschikking, die vorig jaar werd gewonnen door Hervé Tavernier. Tot slot doe ik een oproep aan alle kaartliefhebbers om deel te nemen aan het 58ste KWB Manillentornooi. Wie interesse heeft, kan op één van de dinsdagen langskomen in het Centrum Valkenburg, Legeweg 83 in Sint-Andries. De inleg per kaartavond bedraagt drie euro.” (ACR)