KWB Poperinge en Warre Borgmans gaan op zoek naar de waarheid: “Nepnieuws is rode draad in spannende griezeltocht

KWB Poperinge organiseert opnieuw een spannende luisterwandeling. Dit keer is Warre Borgmans de verteller. Hij pende ook de verhalen neer. De tocht loopt langs zeven borden, waar je aan de hand van een QR-code telkens een deel van een verhaal kan beluisteren. De griezeltocht kan je vanaf zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november ontdekken.

“Wie liegt en wie spreekt de waarheid? Dat is in tijden van nepnieuws en framing niet altijd even makkelijk te ontdekken. Met een spannende luisterwandeling laten kinderen op een laagdrempelige en speelse manier kennismaken met het thema”, zegt Luc Devos van KWB Poperinge. De tocht loopt langs zeven borden, waar je aan de hand van een QR-code telkens een deel van een verhaal kan beluisteren. “De twee verhalen, een kindvriendelijk en eentje dat griezeliger is, werden speciaal voor KWB geschreven en ingelezen door niemand minder dan acteur en stemacteur Warre Borgmans.”

Maatschappelijk thema

“Als KWB-afdeling hebben we veel aandacht voor het gezin. Met deze tocht kunnen families samen op pad voor een leuke halloweenactiviteit. Tegelijk brengen we een belangrijk maatschappelijk thema aan bod en bieden we ouders handvaten om er binnen hun gezin de dialoog over te openen”, zegt Luc. “In de tocht is er ook ruimte voor beleving en interactie. Zo zullen bij het verhaal voor de ouderen de kinderen elementen uit verhaal moeten linken aan het juiste wapenschild. In de verhalen worden ook de verschillende begrippen die een rol spelen bij nepnieuws verwerkt. Uiteraard is het bovenal een leuke gezinstocht.”