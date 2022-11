KWB Oostrozebeke doet na 75 jaar definitief het licht uit: “De laatste twee werkjaren waren geen cadeau voor het verenigingsleven”

KWB Oostrozebeke, een vaste waarde in het Oostrozebeeks cultureel landschap met een geweldig goede reputatie, geeft er de brui aan. Heel wat factoren liggen aan de basis van de beslissing. We gingen de huidige KWB-voorzitter Johan Wullaert opzoeken en vroegen om enige toelichting bij de stopzetting.

“Ik moet zeggen dat de stopzetting niet zomaar uit de lucht komt te vallen. De laatste twee werkjaren waren absoluut geen cadeau voor het verenigingsleven. Door tal van coronamaatregelen konden weinig of geen activiteiten worden georganiseerd. Nu de coronapandemie nagenoeg is uitgedoofd, stellen we vast dat heropstarten na deze moeilijk periode niet zomaar van een leien dakje loopt. Heel wat nieuwe initiatieven moesten gewoonweg geannuleerd worden door gebrek aan inschrijvingen. Zoiets werkt zeker niet stimulerend.”

Ledenaantal

“Anderzijds moet ik wel toegeven dat het ledenaantal de laatste jaren heel sterk is verminderd. Vele jaren bleef het ledenaantal stabiel op een 70-tal, maar intussen is dit ledenaantal afgekalfd tot een 37-tal en zij die nog overblijven zijn nagenoeg allemaal gepensioneerd. De gemiddelde leeftijd van de leden die nog overblijven ligt op de 68 jaar. Vergeet niet dat de KWB destijds is opricht voor de jonge werkende klasse, maar die gasten bereiken we gewoon niet meer. Er is geen aangroei meer van jongeren uit de werkende klasse of jong gepensioneerde arbeiders. Bovendien willen wij niet in concurrentie gaan met OKRA dat zich speciaal richt naar gepensioneerden. Inspanningen om door nieuwe initiatieven leden en vooral jonge leden aan te trekken brachten niet het gewenste resultaat. Daar komt nog bij dat we voor het volgend werkjaar het lidgeld opgelegd door KWB-nationaal met 5 euro moeten optrekken, wat het lidgeld op 35 euro brengt. Dit kunnen we na twee heel zwakke jaren niet meer verkocht krijgen aan onze leden. Wij zijn dan ook de mening toegedaan dat wij als bestuur onvoldoende garantie hebben om de leden verder waar voor hun geld te kunnen aanbieden en hebben daarom besloten om vanaf 1 januari 2023 de werking van KWB Oostrozebeke stop te zetten.” We vroegen voorzitter Johan Wullaert hoe de resterende leden gereageerd hebben op de aankondiging van de stopzetting? “Ik moet toegeven dat niet iedereen begrijpt waarom wij er de brui aan geven na de vele mooie dingen die we in het verleden hebben gerealiseerd. Zij vinden het gewoon jammer, maar begrijpelijk omdat de instroom van jonge vrijwilligers die het bestuur zouden kunnen versterken, uitblijft. Toch overheerst respect voor alles wat er door de KWB werd gerealiseerd.”

Nieuwe liefde

“Ten slotte moet ik er nog aan toevoegen dat het voorzitterschap ook voor mij te zwaar en moeilijk combineerbaar werd met mijn privéleven. Zo is er een nieuwe liefde in mijn leven gekomen en verblijf ik niet langer in Oostrozebeke, waardoor ik de voeling met het thuisfront aan het verliezen ben. Bovendien was niemand bereid om te zorgen voor de opvolging”, besluit voorzitter Wullaert.