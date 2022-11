KWB Moorsele zamelt met ‘Sint voor ieder kind’ opnieuw speelgoed in voor gezinnen die het iets moeilijker hebben

KWB Moorsele organiseert dit jaar opnieuw de actie ‘Sint voor ieder kind’. Kinderen en hun ouders kunnen speelgoed binnenbrengen, en dat wordt verdeeld over gezinnen die het iets moeilijker hebben, in samenwerking met het Sociaal Huis. Zaterdag 19 november konden de kinderen hun bijdrage rechtstreeks aan de Sint en zwarte piet zelf overhandigen.

Heleen Declercq was het eerst en samen met Luca en Maité toverden ze een glimlach op het zicht van Sinterklaas. Er werd al heel wat ingezameld. De actie loopt nog tot 26 november. Je kan het speelgoed binnenbrengen in lokaal dienstencentrum Martha op het Sint Maartensplein 1 in Moorsele. (HV)