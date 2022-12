KWB herverdeelt speelgoed met ‘Ieder kind een Sint’

In zaal Ter Duinen gaf KWB Mariakerke op zaterdag 26 november vorm aan de actie ‘Ieder Kind een Sint’.

De organisatoren hadden iedereen opgeroepen om hen duurzaam, leerrijk en degelijk speelgoed te bezorgen. Sinterklaas zal al het speelgoed herverdelen, zodat ook jongens en meisjes met minder kansen op 6 december iets in hun schoentje aantreffen. Het speelgoed wordt geschonken aan vzw De Helpende hand in Vladslo. Deze vereniging uit het Diksmuidse zet zich in voor de minderbedeelden. (BVO/foto PM)