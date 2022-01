KWB en Dimitri Leue laten de buurt griezelen

De KWB van Izegem heeft een spannende luisterwandeling uitgestippeld met Dimitri Leue als verteller. De tocht loopt langs zeven borden, waar je aan de hand van een QR-code telkens een deel van een verhaal kan beluisteren.

De twee verhalen, eentje voor min 10- en eentje voor plus 10-jarigen, werden speciaal voor KWB geschreven door auteur An Neven. “Corona is jammergenoeg nog niet voorbij”, vertelt Christ Vierstraete, “maar dat betekent uiteraard niet dat we als KWB stilliggen. We zetten ons nog altijd met veel enthousiasme in om onze buurt te doen bruisen, onder meer met deze griezeltocht!”

De griezeltocht is een coronaveilige (gezins)uitstap. Met de smartphone in de hand ga je op pad voor een ingeklede wandeling van 5 km. Vlaams acteur, regisseur en auteur Dimitri Leue, bekend van onder meer ‘Team Spirit’ en heel wat theatervoorstellingen, sprak de verhalen in. “Hij heeft een zeer leuke manier van vertellen die ongetwijfeld iedereen kan boeien”, zegt Christ Vierstraete.

Jeugdauteur An Neven schreef dan weer de verhalen voor de griezeltocht. Je kan de gratis griezeltocht van KWB Izegem nog tot zondag 9 januari beleven. Starten doe je aan het het Ter Beursplein, aan de voorkant van de kerk. (MI)

Alle info vind je op de Facebookpagina van KWB Izegem-Centrum en viawww.kwb.be/griezeltochten.