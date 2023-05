KWB biedt ontbijtpakket aan voor Vaderdag

De Kristelijke Werknemersbeweging (KWB) Poperinge wil op Vaderdag aan alle vaders en gezinnen een ontbijtpakket aanbieden.

“De pakketten worden gratis aan huis bezorgd in de regio Poperinge door ons bestuur tussen 7.30 en 8.15 uur op zondag 11 juni”, zegt Luc Devos van KWB Poperinge. Inschrijven voor 5 juni op rekeningnummer van KWB Poperinge BE68 7785 9007 8034 of bij Marc Devos via 0477 28 92 31. “Iedereen kan inschrijven. Bij inschrijving graag naam, adres, aantal volwassenen en kinderen vermelden. Ook afleveradres en eventueel uur van levering vermelden.”

Voor volwassenen kost het ontbijt 12 euro en voor kinderen 8 euro.