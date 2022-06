KW Speurtocht lokt nieuwsgierigen naar Kuurne

De KW speurtocht lokte deze drie vrolijke senioren uit Ieper naar Kuurne. Ze rusten wat uit op een van de nieuwe banken in de Vlindertuin en hadden al bijna alle vragen opgelost.

“We doen dit graag en we zijn echt wel verbaasd over deze prachtige tuin aan de bibliotheek. Het staat hier vol met mooie bloemen, een unieke ontmoetingsruimte”, zeggen de drie terwijl ze nog eens hun antwoorden overlopen. “We moeten de laatste vraag nog oplossen. Hopelijk winnen we eens want we doen vaak mee met die zoektochten maar hebben nog nooit iets gewonnen. Misschien nu dat we in de Krant zullen staan, dat we meer kans maken,” lachen ze. (Anne De Meester)