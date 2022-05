KW-sokken zorgen drie dagen voor mooi weer op Labadoux Festival in Ingelmunster

Vrijdagavond: bekende artiesten, zon, veel publiek, maar ook een KW-stand mét sokken op het Labadoux Festival in Ingelmunster. Festivalgangers die zich voor onze site registreerden, kregen een paar KW-sokken cadeau. Als dat geen mooi cadeau is én dankzij die sokken schijnt gegarandeerd drie dagen lang de zon over het Labadoux Festival.

Luc en Hanneke uit Zoutleeuw (Sint-Truiden) lieten zich registreren aan de KW-stand. Ook Linde uit Diksmuide en Catheline uit Kortemark noteerden hun notities bij Liesbeth en Sabina. Daarna was het eveneens voor deze mensen slenteren op de imposante festivalweide. Inderdaad, het terrein is – volgens ons toch – ruimer geworden door de clubtent die nu staat waar de mensen toekomen, kant Wantebrug. De muziek van de concerttent overlapt dus niet meer de muziek van de clubtent of omgekeerd, wat vroeger wel eens gebeurde.

Linde uit Diksmuide en Catheline uit Kortemark noteerden hun notities bij Liesbeth en Sabina. © Patrick Depypere

Labadoux is ‘anders’ geworden, met een nieuw logo ‘Labadoux ’t Klinkt goe!’, met een aparte koffie- en cocktailbar, overal zitbanken eveneens langs het kanaal. Labadoux klinkt inderdaad goed, met sterke muziek op de openingsavond en volgens de organisatie ruim 3.300 bezoekers. Velen kwamen vooral voor de sympathieke Fischer-Z uit Engeland, voor Mooneye, Buurman én natuurlijk ook voor Ozark Henry. Vandaag en ook zondag kan je nog op Labadoux langs de Trakelweg in Ingelmunster terecht voor talrijke optredens, waaronder De Kreuners, Milow, Meermens, Luka Bloom, De Mens, enz. (PADI – foto’s FODI/Sandro/Daniël)

Info en tickets: www.labadoux.be