KW gaat op zoek naar dé kinderkrak van West-Vlaanderen

Al 14 jaar lang kiest onze krant jaarlijks dé Krak in alle West-Vlaamse gemeenten. Een mooie traditie die een staartje krijgt. KW gaat voortaan ook op zoek naar de Kinderkrak: jonge West-Vlamingen tussen 6 en 16 jaar die zich het voorbije schooljaar hebben laten opmerken door iets uitzonderlijks te doen of door zich in te zetten voor een ander. Deze jonge Kraks zijn alvast een perfect voorbeeld!

Johannes en Wout

Met Johannes Balbaert en Wout Descheemaeker, respectievelijk 12 en 11 jaar jong toen ze in 2020 en 2021 verkozen werden, had Blankenberge twee jaar op rij een van de jongste Kraks ooit. “En dat bracht toen best wel wat teweeg”, zeggen de twee bollebozen. Johannes en Wout werden destijds genomineerd omdat ze twee doorzetters zijn. Twee vechters, elk op hun manier.

Wout was net 11, Johannes moest nog 13 worden: plots had Blankenberge een traditie van piepjonge Kraks. “De meesters en de juffen hadden het allemaal ook gelezen in de krant”, glimlacht Wout. “Ik was daar wel een beetje trots op, ja. Maar zo heel hard was ik er nu ook weer niet mee bezig.”

“Wout staat eigenlijk niet zo heel graag in de schijnwerpers”, weet zijn oma moeke. “Wout is soms een beetje verlegen… Tot hij op dreef is.” Voor de stemronde van de Krak kon Wout ook rekenen op de steun van zijn klasgenootjes. “En bij uitbreiding van heel zijn school”, zegt zijn papa Neil. “Wout was – ondertussen veranderde hij van school – er graag gezien en er kwam enorm veel reactie op zijn nominatie. Iedereen vond die titel dubbel en dik verdiend.”

Lichtpuntje

Zijn Krak-nominatie was ook voor Wouts familie toen een lichtpuntje. “Het was zeker een opsteker”, zegt papa Neil Descheemaeker. “Wouts ziekte (de jongen vocht tegen botkanker, red.) domineerde op dat moment ons leven en het Krak-gebeuren maakte dat net iets draaglijker. Het bracht wat extra licht in ons leven.”

Dat Wout er weer bovenop kwam, had volgens Neil ook met de positieve ingesteldheid van zijn zoon te maken. “We hebben ons in die periode vaak machteloos gevoeld, maar Wout hield zich al die tijd sterk en focuste steeds op het positieve. Hij was echt een voorbeeld voor ons.” Ook zijn plusmama Sandy is ervan overtuigd dat daar veel van afhing. “Wout sloeg er zich toch maar mooi doorheen. Daar móet je wel een Krak voor zijn.”

Niet opgeven, dat is de boodschap

“Er zijn ook momenten geweest dat ik het moe was om te vechten hoor”, geeft Wout toe. “Dat ik dacht: waarom ik? Anderzijds heb ik in het ziekenhuis ook mooie momenten beleefd. Zoals mijn verjaardag met de cliniclowns.” De jongeman gaf ook het goede voorbeeld met Team Woefie, de Facebookblog waarmee hij het Kinderkankerfonds steunt. “Woefie is de knuffel die ik kreeg van tante Sonja”, glundert Wout.

Topprestatie

De verlamde Johannes Balbaert is er ondertussen 14 en sport nog altijd. “Hij is vorige week nog op stage geweest op Cyprus”, zegt zijn trotse vader en trouwe metgezel Jurgen Balbaert. “Zijn prestatie in Israël heeft veel deuren geopend en inspireerde ook anderen: onlangs nog is er iemand uit het Leuvense zijn bellyak komen lenen.”

De bellyak, dat staat voor kajakken op de buik. Twee jaar geleden bracht Johannes er de Ultraman Challenge in Israël mee tot een goed einde. Samen met triatleet Nico De Neef fietsten ze toen 420 kilometer, liepen ze 84 kilometer en zwommen ze 10 kilometer.

“Dat was een heel intense periode. Zo intens, dat ik tijdens de training af en toe ook weleens gedacht heb: waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Maar achteraf was ik natuurlijk wel heel blij dat ik het gedaan had. Het heeft ook best wel veel deuren geopend”, zegt Johannes. Zijn Krak-nominatie was ook voor de jongeman de kers op de taart.

“Ik herinner me nog dat ik op straat felicitaties kreeg van mensen die ik nog nooit had gezien. Dat hielp ook om mijn verhaal te doen en het inclusief sporten aan te moedigen. Daar deed – en doe – ik het tenslotte voor.” Johannes is er dan ook terecht trots op dat zijn prestatie navolging kreeg. “Blijkbaar is mijn boodschap kom uit je kot en sport dus toch goed aangekomen bij mensen met een beperking”, klinkt het.

Respect

De twee jeugdige Kraks keken en kijken nog steeds naar elkaar op. Ze zagen elkaar weleens bij de kine en in de muziekschool. “Wat Johannes presteerde, is toch wel ongelofelijk”, vindt Neil. “Dat hij in zijn eentje die ziekte overwon, vind ik heel erg moedig van Wout”, zegt Johannes. “Hij toonde zich daarmee een echte doorzetter.”

Wout is zelf overigens ook trots op zijn moeke. “Ze is gestopt met roken. Én ze maakt de beste macaroni van de wereld. Met een lekker korstje.” “Het is dankzij Wout dat ik gestopt ben met roken”, glimlacht moeke. “Hij bracht dan van die foldertjes mee van bij de apotheker en zei: moeke, nu is het tijd om te stoppen.”

Met Wout gaat het intussen gelukkig goed, ook al moet hij nog dikwijls op controle. Zijn boodschap voor de wereld? “Niet opgeven. Moeilijke tijden gaan ook weer voorbij.”

Lieke

Drie jaar geleden haalde Lieke Bogaert met een grote voorsprong de titel van Krak 2019 van Zedelgem binnen. De toen negenjarige zamelde liefst 3.750 euro in voor Kom op tegen Kanker. Die actie bezorgde haar de nominatie én de overwinning.

Lieke Bogaert met ouders Lien en Mike. (foto Coghe) © GINO COGHE Foto Coghe

Nadat haar peter in 2017 overleed aan kanker wist Lieke dat ze iets wou doen om te voorkomen dat andere kinderen hetzelfde gemis zouden moeten ervaren. Ze verkocht buttons om kankeronderzoek te steunen, met veel succes trouwens. Zo werd ze als negenjarige de Krak van Zedelgem.

Ik wil opnieuw iets doen voor het goede doel

Positief gevoel

“Het voelde wel speciaal dat zoveel mensen het mooi vonden wat ik had gedaan”, vertelt Lieke, nu al een leerling van het eerste middelbaar. De Kinderkrak vindt ze een uitstekend initiatief. Niet alleen omdat jonge kinderen zo ook de kans krijgen om eens in de kijker te staan, maar ook omdat de verkiezing en uitreiking op zich best overweldigend was voor haar als jong meisje tussen al die volwassenen.

Toch heeft ze een positief gevoel aan de ervaring overgehouden: “Ik zou zeker nog eens iets op poten willen zetten voor het goede doel. Misschien opnieuw voor kankeronderzoek, maar het kan ook iets anders worden. Ik zou het de volgende keer wel samen met enkele vriendinnen doen, dat is nog een stuk gezelliger.”

Maïté

De veertienjarige Maïté Vansieleghem werd dit jaar verkozen tot Krak van Ichtegem. Ze blinkt namelijk uit in haar favoriete hobby: paardensport. Vorig jaar won ze zelfs het BK dressuur, een heuse prestatie. Dat de titel Krak 2022 daar nog bij zou komen, had Maïté helemaal niet verwacht.

Maïté: “Ik zou het iedereen aanraden om deel te nemen.” (foto Coghe) © GINO COGHE Foto Coghe

“Het was een enorme verrassing. Tot ik werd genomineerd, wist ik zelfs niet wat de Kraks waren”, geeft Maïté eerlijk toe. “We hebben natuurlijk ons best gedaan om veel reclame te maken. Maar dat er uiteindelijk zoveel mensen gingen stemmen, terwijl er veel andere sterke genomineerden waren, voelt wel heel goed.”

Aanrader

Na haar overwinning gaf Maïté aan dat de paardensportcompetities op een laag pitje stonden door de coronamaatregelen. Nu die grotendeels van de baan zijn, kan ze weer volop genieten van de wedstrijden met haar paarden, samen met al haar supporters, en daar is ze heel blij om.

Veel kinderen verdienen erkenning

Een Krak-editie uitsluitend voor kinderen organiseren, vindt Maïté tot slot een heel goed idee: “Er zijn veel kinderen die erkenning verdienen voor hun prestaties. Het is ook gewoon een leuke ervaring, ik zou het iedereen aanraden om mee te doen!”

