KW en Maaike Cafmeyer zetten 67 Kraks in de bloemetjes

Op de laatste dag van de eerste maand van het jaar heeft KW de 67 Kraks van 2022 gehuldigd in Roeselare. Voor de vijftiende keer op rij kon elke West-Vlaming stemmen op de persoon die zij beschouwen als dé Krak van hun gemeente. Ook West-Vlaams Ambassadeur Maaike Cafmeyer tekende present.

Ontdek hier wie in jouw gemeente de titel van Krak 2022 in de wacht kon slepen.

Met 67 zijn ze, jong en oud, vrouwen en mannen, gekend en minder gekend in hun streek, maar stuk voor stuk mensen die zich op een bepaalde manier hebben laten horen het afgelopen jaar. De ene zette een uitzonderlijke prestatie neer op professioneel vlak, de ander koos er dan weer voor om zich in te zetten voor zijn/haar medemens.

Inzamelacties voor Oekraïne en Pepinster, vrijwilligerswerk in zowat elke sector en sportprestaties om ‘u’ tegen te zeggen. Wie ze zijn en wat ze doen, konden we nog eens horen tijdens de huldiging in innovatiecentrum RADar van AZ Delta in Roeselare. “Een avond waarop we omringd worden door mensen die elke dag het beste van zichzelf geven, beter kan het niet worden. Ik hoop dat alle Kraks trots zijn op zichzelf en een beetje ambassadeur van hun gemeente worden”, aldus presentatrice van dienst Annelies Blomme.

Upperkrak

West-Vlaams Ambassadeur Maaike Caymeyer deelde awards uit én sprak alle Kraks toe. © Kurt Desplenter Foto Kurt

Ook West-Vlaams Ambassadeur Maaike Cafmeyer tekende present. Niet enkel om een tiental awards uit te delen, maar ook een woordje van dankbaarheid en trots te richten naar onze Kraks. “Eigenlijk ben ik een beetje de Upper-Krak hé”, lachte Maaike. “Nee, ik vind het fantastisch om naar deze evenementen te komen. Vol uitzonderlijke mensen uit eigen provincie, dat doet iets met mij.”

Het deed haar zichtbaar deugd om haar West-Vlaamse tongval niet te moeten verbergen, iets wat ze op de set soms wel moet doen. Ze mijmerde ook nog even over haar thuisstad Torhout: “Ik heb mooie herinneringen aan een plekje groen tussen de kastelen in Torhout. Toen ik jong was ging ik daar vaak om in stilte een boek te lezen, of om een beetje te vrijen natuurlijk.”

Meermens, aka Bram Verstappen, verzorgde de muzikale noot van de avond. © Kurt Desplenter Foto Kurt

Het werd een avond vol lof en leute. De sfeer zat goed, daar zat de muzikale intermezzo van ex-Krak Meermens over de mooie zus van zijn ex en de uitstekende catering misschien ook voor iets tussen. Van Alveringem tot Zwevegem, mensen van over te hele provincie kwamen samen om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Iedereen is het alleszins eens over één ding: deze mooie traditie is een blijver.