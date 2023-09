KW-actie gratis Tomabel trostomaten groot succes in Aveve Roeselare: “Gaan lekkere verse tomatensoep maken”

Op zaterdag 23 september trakteerde Krant van West-Vlaanderen haar 10.000 lezers op een gezonde portie lokaal geteelde tomaten van Tomabel. Tijdens deze actie kon je met een bon uit de krant jouw gratis schaaltje tomaten afhalen bij Aveve.

Het schaaltje kon enkel afgehaald worden op zaterdag 23 september in een van de deelnemende Aveve-winkels in ruil voor de bon die je kon terugvinden op pagina 35 van de laatste editie van onze krant. De actie was een groot succes en heel wat lezers waren al vroeg uit de veren om hun heerlijke trostomaten af te halen. Saskia kwam helemaal uit Lichtervelde om haar schaaltje in de Aveve in de Rotsestraat in Roeselare.

“Ik ben geabonneerd op Krant van West-Vlaanderen en zag de actie in de krant staan”, vertelt Saskia uit Lichtervelde. “Ik kom hier wel vaker boodschappen doen om tomatenplantjes te halen of andere zaken voor in de tuin. Ook om speeltjes en snoepjes voor de hond te kopen.”

Succes

Bij Aveve verwachten ze dat de tomaten snel de deur zullen uit zijn zoals gewoonlijk. “Het is een mooie dag en eigenlijk ideaal om nog wat laatste werkjes in de tuin te doen”, weten ze bij Aveve. “Er kwamen deze morgen al heel wat mensen omwille van de actie, al kwam de drukte iets later en verspreider dan verwacht. We gaan er wel van uit dat het er in de loop van de dag nog veel meer zullen zijn.”

“Het zijn altijd leuke acties en met mijn trostomaten maak ik straks heerlijke tomatensoep met balletjes klaar.”

Ook Paul (61) uit Roeselare kwam om een schaaltje trostomaten van Tomabel. “Het is in opdracht van mijn moeder dat ik om de tomaten kom”, vertelt Paul. “Wat ze ermee zal klaarmaken, weet ik niet. Het is een mooi initiatief van Krant van West-Vlaanderen en Aveve. Ik kom hier wel vaker. Bijvoorbeeld om met Moederdag een plantje te kopen. Maar vandaag kwam ik speciaal omwille van de actie.” (Robin Verleden)