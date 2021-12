KVO helpt mensen in eigen stad

Voetbalclub KV Oostende zet samen met Stad Oostende de schouders onder een inzamelproject voor winterkledij. De winterkledij zal vervolgens geschonken worden aan personen die het financieel minder breed hebben. Straathoekwerk Oostende detecteert de kwetsbaren onder ons en zal de kledij verdelen.

Van KV Oostende is het al langer bekend dat ze heel hard inzetten op de kwetsbaarste groep mensen. Met dit project bewijzen ze opnieuw hun betrokkenheid bij heel wat sociale projecten. “We hebben er een aantal jaren geleden bewust voor gekozen om onze community-werking nog sterker te verweven in de stad”, zegt woordvoerder van KVO, Bram Keirsebilck. “Het is belangrijk om mensen in onze eigen stad te helpen en we zijn blij dat we zo een sociale rol kunnen vervullen in en met de stad.” Straakhoekwerk Oostende heeft straathoekwerkers in alle wijken. “Zij horen waar er problemen zijn omdat ze het aanspreekpunt zijn van vele mensen in probleemsituaties”, zegt schepen van Welzijn, Natacha Waldmann (Groen). “Op die manier kunnen zij de noden blootleggen van die mensen en een van die noden is winterkledij.”

Tot 23 december

Wie winterkledij heeft die niet meer wordt gedragen of zijn of haar steentje wil bijdragen door winterkledij te schenken, mag die binnen brengen bij jeugdkantine op De Schorre tijdens de jeugdtrainingen of in de fanshop van KV Oostende in de Leopold Van Tyghemlaan, tijdens de openingsuren. Binnenbrengen kan tot en met 23 december.