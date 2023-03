KVO bezoekt Lucien & Lizette op Werelddownsyndroomdag

Op Werelddownsyndroomdag trok KV Oostende naar soep- en lunchbar Lucien & Lizette in de Madridstraat, die op vrijdag 24 maart wordt geopend en waar je bediend wordt door mensen met een beperking.

Lucien & Lizette is een initiatief van de vzw Duinhelm. Het biedt mensen met een beperking de mogelijkheid om mee te werken in een reguliere horecazaak. Na de gasontploffing van oktober vorig jaar raakte hun voormalige locatie dusdanig beschadigd dat een nieuw onderkomen noodzakelijk was. Dat werd gevonden in de Madridstraat, waar ze vanaf 24 maart officieel openen. KVO-spelers Brecht Capon en Theo Ndicka brachten er een bezoekje en overhandigden een truitje van de voetbalclub, compleet met rugnummer 31 – het stamnummer van KVO – en de namen ‘Lucien’ en ‘Lizette’. Beide spelers droegen ook twee verschillende kousen – een rode en gele, het symbool bij uitstek op Werelddownsyndroomdag. Met het bezoek wil KV Oostende het horecaconcept een hart onder de riem steken en haar gemeenschapsgerichte werking onderstrepen. (TVA/ foto PM)