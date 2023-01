KVK-jeugd start actie voor Tielts gezin dat getroffen werd door brand: “Als KVK-familie staan we er voor Leon en zijn gezin”

Op 23 januari richtte een brand grote ravage aan de woning van de familie Maes in Tielt. Het gezin verblijft nu bij de oma en wil zelf liefst niet in een mediastorm terechtkomen, maar bij de KVK-jeugd wilden ze niet bij de pakken blijven zitten en zetten ze spontaan een hulpactie op. Leon (10), het zoontje van het gezin, speelt bij de U11 van KV Kortrijk

Bij KV Kortrijk hebben ze immers het hart op de juiste plaats zitten. Toen men het onfortuinlijke nieuws hoorde van de familie Maes, sloegen de mensen van de jeugd de handen in elkaar. Wat was er gebeurd. Op maandagmorgen 23 januari omstreeks 5 uur stond het huis van de familie in lichterlaaie. De auto onder de carport had vuur gevat en de vlammen waren overgeslagen naar de woning. Gelukkig werd men tijdig gewekt, zodat iedereen in veiligheid kon gebracht worden.

Talentje met het KVK-dna

Maar de woning is onbewoonbaar verklaard. “Het huis is volledig uitgebrand. Die mensen hebben wel een verzekering, maar je weet ook dat er ook zaken zijn die niet door de verzekering gedekt zijn. Zo hebben we voor Leon meteen nieuwe trainingsoutfits en een voetbaltas klaar gezet zodat hij weer zijn hobby kon gaan uitoefenen”, zegt Glenn Verbauwhede die bij KV Kortrijk coördinator is voor de jeugddoelmannen.

De auto brandde volledig uit, de carport werd vernield en de vlammen sloegen over naar het huis dat ook onbewoonbaar is verklaard.

Leon is best wel een talentje. “Zeker en vast. Bij de U11 hebben ze nog geen vaste positie, maar je ziet dat hij over het juiste KVK-dna beschikt, hij wil er vol voor gaan. Hij doet er alles voor om het KVK-embleem te verdedigen”, zegt Glenn die bij het op poten zetten van de steunactie samenwerkte met Kurt Berton, Ives Lveinde, Ruben Soen en Kevin Taveirne.

Al 6.000 euro ingezameld

De coördinatoren en de TVJO’s van KVK besloten mee hun schouders te zetten onder een steunactie. “We willen nogmaals bewijzen dat we als KVK-familie meeleven met wie het moeilijk heeft. De tegenslag die de familie Maes te verwerken kreeg, is groot. Maar sinds vrijdag, we zijn nu vier dagen verder, hebben we toch al mooi 6.000 euro ingezameld. De ploeggenootjes van Leon hebben geflyerd voor de match tegen KV Oostende. Jammer dat we niet wonnen, want als het publiek in een euforische sfeer is, dan zijn de mensen guller. Maar we zijn al blij dat we al een mooie som binnen gehaald hebben. We krijgen hier ook heel wat mails binnen met mensen die vragen om op een andere manier te helpen, zo bood er al een bouwfirma zijn diensten aan en zijn er ook mensen die eventueel spullen willen brengen. Maar we hopen vooral op tegen de deadline, vrijdag 31 maart, de beoogde som van 25.000 euro binnen te halen.”