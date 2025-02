KVDO schenkt KVO-kledij aan Straathoekwerk Oostende en Doorgroeihuis

KV Oostende is al ruim acht maanden failliet. Stap per stap verdwijnen dan ook veel materiële herinneringen uit het stadion. Ze vinden een goede, nieuwe bestemmeling.

Veel supporters hadden nog zin in een shirt of ander souvenir van KV Oostende. De voorbije maanden kregen ze daartoe de kans tot aankoop in de fanshop aan het stadion. De medewerkers van het nieuwe KVDO noemen het zelfs een “succesvolle uitverkoop van KVO-kledij.”

Er is wel nog wat over. KVDO beslist nu om de resterende kledingstukken te schenken aan enkele sociale projecten.

Straathoekwerk

“Vooreerst schenken we twee dozen aan Maarten van Straathoekwerk Oostende en Doorgroeihuis”, zegt Bram Keirsebilck, operationeel verantwoordelijke van KV Diksmuide Oostende.

“Straathoekwerk richt zich tot individuen die moeilijk of geen aansluiting vinden bij de maatschappelijke voorzieningen. Doorgroeihuis biedt nachtopvang voor dak- en thuislozen.”

KVDO plant in de komende weken nog KVO-kledij aan diverse andere goede doelen te schenken.