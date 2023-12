Kuurnse ouders planten boompjes voor hun spruit op ‘t Stik in Seizoenwijk

Een 350-tal mama’s, papa’s en grootouders hebben zaterdagnamiddag op de Seizoenwijk een nieuw geboortebos aangeplant, meteen goed voor zo’n 107 nieuwe inwonertjes. In totaal werden daarbij zo’n 250 kleine boompjes als bufferstrook aangelegd.

“Het is heel belangrijk dat we een moment als dit organiseren”, vertelt schepen Annelies Vandenbussche, “Niet alleen planten we boompjes aan, we planten vooral de toekomst, want onze kinderen zijn onze toekomst. Deze stukjes groen geven immers extra inhoud en zorgen ervoor dat het voor iedereen, zowel jong als oud, een prachtig plekje zal worden om samen te komen. Ik denk dat vele ouders die er momenteel bij zijn al uitkijken naar de lente om te komen genieten van dit verborgen pareltje.” De afgelopen maanden werd ’t Stik getransformeerd tot een groene speelzone. Aan de hand van heuveltjes, paadjes en verschillende groenelementen werd een speellandschap gecreëerd.

Sterrenkindjes

“Kuurne is opnieuw een speels, avontuurlijk, groen, veilig & mooi plekje rijker”, weet een zieke schepen Willem Vanwynsberghe, “Over de afgelopen 2 jaren kwamen er meer dan 300 kindjes in Kuurne bij. Samen met de andere hebben ze op’t Stik straks de tijd van hun leven! Maar helaas zijn er ook enkele sterrenkindjes bij geweest. Hier kunnen ouders, familie en vrienden eveneens ook hun gedachten, verdriet of liefde kwijt aan de voor hen aangeplante boom of struik.”

In totaal werden zo’n 250 kleine boompjes in de grond gestopt samen met een 50-tal boompjes in de speelzone. Het gaat onder meer over Europese vogelkers, Gelderse roos, Gele Kornoelje, Haagbeuk, Hazelaar, Spork, Veldesdoorn, wilde Liguster en Vlier. Voor het groen werkte de gemeente Kuurne samen met stadslandschap Leie en Schelde.

BRU