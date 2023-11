Kuurnse bevolking woest na bekendmaking dat Kuurne-Brussel-Kuurne niet meer in Kuurne start: “Zwarte dag voor de gemeente”

Kuurne-Brussel-Kuurne zal de komende drie jaar niet meer van start gaan in Kuurne. Die eer is vanaf 2024 weggelegd voor Kortrijk, dat een overeenkomst heeft getekend met de organisatie van het wielerevent. De organisatie van Kuurne-Brussel-Kuurne koos voor Kortrijk als startplaats met het oog op de toekomst.

Vanaf volgend jaar wordt de nieuwe vertrekplaats van Kuurne-Brussel-Kuurne niet het plein gelegen naast de Kuurnse Sint-Pieterskerk, maar wel de Grote markt van Kortrijk. Dit maakte de organisatie achter de wielerklassieker maandagmorgen bekend tijdens een persconferentie in het Kortrijkse stadhuis.

Deze ingrijpende wijziging was blijkbaar niet waar heel wat Kuurnse wielerfans aan gedacht hadden en dat schoot dan ook bij hen in het verkeerde keelgat. Op Facebook verschenen boze reacties over deze beslissing. Ook in de Kuurnse straten was het in de loop van de dag een van de belangrijkste gespreksonderwerpen.

Gezelligste en schoonste wedstrijd

“Het doet echt pijn dat de gezelligste en schoonste wedstrijd zijn vertrekpunt niet meer op Sint-Pieters zal hebben”, reageert Marc Plets. “Voor de bewoners van Sint-Pieters was dit immer het grootste evenement dat onze parochie kende en dit nemen ze ons nu bruusk af. Ik heb er een wrang gevoel bij. Kuurne-Brussel-Kuurne zal voor ons nooit meer dezelfde betekenis hebben. Het wieler- en volksfeest van weleer kunnen we nu definitief opbergen. We hadden reeds het idee in gedachten om in 2024 net voor het vertrek van de beroepsrenners een kinderkoers te laten plaatsvinden, maar ook dit valt nu helaas in het water.”

“Grootste evenement van onze parochie nemen ze nu bruusk van ons af” – Marc Plets

Ook dorpsdichter Katrien Bonte is geschrokken over het nieuwe hoofdstuk dat de organisatie achter Kuurne-Brussel-Kuurne wil gaan schrijven en vindt het een zeer spijtige beslissing, mede omdat deze wielerwedstrijd al 75 edities lang zijn start- en aankomstpunt in Kuurne had en ook zijn naam ernaar draagt.

Uitbaatster An-Sofie Vanlanckere van café ’t Molenhof, dat net aan het vertrek- en aankomstpunt van Kuurne-Brussel-Kuurne is gelegen, is minder geschrokken. “Vijf jaar terug had ik reeds deze beslissing voorspeld”, vertelt de uitbaatster. “Ik heb altijd al een voorgevoel gehad dat dit er ooit zat aan te komen. Toen vorig jaar een mooie spiegeltent werd geplaatst ter gelegenheid van de 75ste uitgave van Kuurne-Brussel-Kuurne kwam dat voorgevoel nog meer naar boven en zie wat er maandagmorgen werd bekendgemaakt. Voor mij is het alvast een passie die wegvalt als wielerfan, maar dit betekent even goed een groot inkomstenverlies voor mijn zaak!”

Familiedag als alternatief

“Om te kunnen concurreren met de andere voorjaarskoersen moest er iets veranderen aan het startgebeuren van de koers”, aldus Geert Penez, voorzitter van Kuurne-Brussel-Kuurne, “De nieuwe startplaats moet het mogelijk maken om een sterkere vipwerking te organiseren, op termijn een internationale dameskoers toe te voegen aan het programma en meer beleving te creëren rond het startgebeuren voor wielerliefhebbers. Het zal de financiële slagkracht van de koers alvast verhogen.”

“Hoe moeilijk ook, we moeten ons neerleggen bij deze beslissing” – burgemeester Francis Benoit

De gemeente Kuurne, die er nog alles aan deed om de koers op Kuurns grondgebied te houden, betreurt alvast ten sterkste de genomen beslissing. “Het doet pijn”, aldus burgemeester Francis Benoit. “Het is vandaag een zwarte dag voor onze gemeente. Hoe moeilijk ook, we moeten ons neerleggen bij deze beslissing. We gaan er als gemeente alles aan blijven doen om ons als wielerambassadeur op te stellen en de koers te steunen. De organisatie wordt immers gedragen door vele Kuurnenaren. De ziel van de koers blijft Kuurns, net als de start van de juniores. En traditiegetrouw kunnen op zaterdag 4.000 wielertoeristen het parcours verkennen dankzij de wedstrijd die door de Kuurnse organisatie O’Dorney wordt georganiseerd vanuit onze Kubox. We werken alvast aan een familiedag aan de grote Sint-Pieterskerk als alternatief.”

Petitie

Ondanks het nieuwe vertrekpunt werd alvast benadrukt dat de naam van de wedstrijd ongewijzigd zal blijven. Voor het contract van drie jaar betaalt de stad Kortrijk 75.000 euro in 2024, 85.000 euro in 2025 en 90.000 euro in 2026.

Ondertussen werd reeds een petitieactie op poten gezet via Facebook om de organisatie als nog op andere gedachten te brengen. (BRU)