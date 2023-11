Kuurnse 65-jarigen verzamelen in zaal Kubox

In zaal Kubox vond er een bijeenkomst plaats van 65-jarigen. Al wie in 1958 in Kuurne geboren is, er naar school is geweest, er is opgegroeid, of er nu woont en 65 is, was uitgenodigd.

“Om de vijf jaar wordt zo’n reünie georganiseerd”, vertelt Rik Nuyttens, een van de organisatoren van het feest. “De eerste maal dat we samenkwamen, was toen we veertig waren. Ondertussen hebben we al onze zesde samenkomst beleefd. Deze keer waren we met 34 leeftijdsgenoten, die uiteraard ook hun partner hadden meegebracht.”

Na het diner volgde een ludieke versie van Het Swingpaleis, waarin de heren het opnamen tegen de dames. De dames waren duidelijk een klasse te sterk.

De organisatoren van de bijeenkomst waren Rik Nuyttens, Johan Schietgat, Hilde Vanhauwaert, Rita Holvoet, Marleen Coeman en Benny Staelens. (BRU)