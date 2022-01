Kuurns zwembad bestaat halve eeuw: Heel wat originele zwemacties prijken op de agenda van 2022

Dit jaar mag het gemeentelijk zwembad van Kuurne 50 kaarsjes uitblazen. Een gouden verjaardag die de gemeente Kuurne alvast niet zomaar wil laten voorbij gaan.

“2022 wordt een jaar doorspekt met heel wat originele zwemacties, met een feestelijk hoogtepunt op 17 september”, reageert burgemeester Francis Benoit. “Niet elke actie zal echter worden aangekondigd, om zo iedereen warm te maken voor de grote dag! We zullen onze zwemmers, en bij gelegenheid onze inwoners, dan ook op geregelde tijdstippen verrassen. Vaker komen zwemmen is dus de boodschap voor de komende maanden.”

Het gemeentelijk zwembad opende op 16 september 1972 voor de eerste maal de deuren onder het toeziend oog van toenmalig burgemeester André Deylgat en zwembadbeheerder Gaby Ottevaere. In de afgelopen 50 jaar investeerde de gemeente Kuurne al het nodige budget in het zwembad om het zo nog een tijdje te kunnen open houden en te blijven voldoen aan de milieuvoorwaarden van de VLAREM-Wetgeving.

De apotheose staat gepland op 17 september met een festival

“Naast het jaarlijks grote onderhoud en de nodige herstellingen onderging het gemeentelijk zwembad al twee grondige renovaties”, vertelt Jan Deprez, schepen van Sport. “In 1985 kreeg het zwembad een nieuw dak en in 1999 onderging het zwembad een grondige renovatie met herindeling. Tevens werd twintig jaar terug eveneens een tillift geïnstalleerd die ondertussen ook reeds een update kreeg zodat ook minder mobiele mensen konden komen zwemmen. In ons Kuurnse zwembad leerden al meerdere generaties zwemmen of kwamen er ontspannen of sporten. Op jaarbasis mag het dan ook een 75.000 mensen ontvangen om een duik te komen nemen. In 2019 steeg dit aantal zelfs tot 83.500 bezoekers.”

Valentijn

De eerste actie in het zwembad wordt voorzien op Valentijn met een 1+1 gratis. Om de sfeer helemaal optimaal te maken worden die dag de lichten gedimd en wordt de onderwaterverlichting geactiveerd, en dit in combinatie met honderden kaarsjes en diverse deuntjes romantische muziek. Via www.kuurne.be/50jaar_zwembad zullen op regelmatige tijdstippen de overige acties worden aangekondigd. De apotheose van deze gouden zwembadverjaardag staat gepland op zaterdag 17 september met een heus festival. (BRU)