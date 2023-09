Kuurne zet elf duurzame helden in de kijker

Onder het thema ‘Samen voor onderwijs’ zette de gemeente Kuurne in samenwerking met de Mondiale Raad maandagavond elf duurzame helden in de kijker. Dat vond plaats in het Atrium van Spes Nostra en dit in het kader van de Week van de Duurzame Gemeente.

De Duurzame Gemeente liep van 18 tot en met 25 september. Het was reeds voor de tweede maal dat de gemeente Kuurne hieraan deelnam. “We willen een warme en duurzame gemeente zijn voor alle inwoners en tegelijk meewerken aan een eerlijke, solidaire en leefbare wereld voor iedereen”, vertelt schepen Els Verhagen. “De voorbije zomer nomineerden onze inwoners maar liefst elf lokale helden die werken rond kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren.”

De duurzame helden

De duurzame helden die maandagavond in de bloemetjes werden gezet zijn: lesbegeleidster Ine Desplinter die er alles aan doet om leerlingen aan het lezen te krijgen, leraren aanspoort om literatuur te gebruiken en scholen in het algemeen probeert te overtuigen om het lezen zichtbaar te maken. Team Oefenkansen Nederlands, die wekelijks momenten Nederlands organiseert waarop anderstaligen op een laagdrempelige manier hun Nederlands kunnen oefenen. De gemachtigde opzichters, die tijdens schooldagen vrijwillig kinderen helpen de gevaarlijkste kruispunten over te steken. Lesgever Hendrik Lefebre, lesgever technische training en consulting. Team Huiswerkbegeleiding, die kinderen van de lagere school onder ondersteunt bij het maken van hun huiswerk. Opleidingscentrum WAAK, die zorgt voor een op maat gemaakt en flexibel opleidingsplan voor iedereen die van start gaat bij WAAK. VZW Levensvreugde die onder meer zwemlessen aanbiedt voor kinderen – en personen met een beperking. Project Samen Digitaal, die thematische sessies en lessenreeksen organiseert om personen digitaal wegwijs te maken. Ouderraad VBS Sint-Pieter, die alles in het werk stelt om bij te dragen aan de goede werking van de school waar hun kinderen les volgen. De Scholen van Kuurne, die een essentiële pijler zijn in de samenleving en cruciaal zijn voor de persoonlijke groei en ontwikkeling van elk individu. En tot slot leerling Guilliam De Backer, die werd genomineerd door zijn moeder voor zijn gedrevenheid en hulpvaardigheid.

Wie genomineerd was, kreeg tijdens het evenement uit de handen van schepen Els Verhagen een duurzame klok overhandigd. (BRU)