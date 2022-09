Kuurne zet 15 duurzame helden in de kijker

Van 18 tot 25 september vond de ‘Week van de duurzame gemeente’ plaats, die dit jaar als jaarthema ‘Leave no one behind – Laat niemand achter’ meekreeg. Ook Kuurne was een van de deelnemende gemeenten aan dit initiatief. Als apotheose zette de gemeente zondagmorgen 15 duurzame helden in de kijker, nadat eerder de inwoners deze helden konden nomineren.

“We willen een warme en duurzame gemeente zijn voor alle inwoners én tegelijk meewerken aan een eerlijke, solidaire en leefbare wereld voor iedereen”, klinkt het bij schepen Els Verhagen. Zij is bevoegd voor SDG’s: Sustainable Development Goals (Duurzameontwikkelingsdoelstellingen). “We hijsen niet alleen de SDG-vlag aan het gemeentehuis, we willen deze doelstellingen ook aangrijpen om enkele Kuurnse helden in de spotlights te plaatsen.”

15 inzendingen

“Mensen en verenigingen die zich inzetten om armoede uit te roeien, om een einde te maken aan discriminatie en die ervoor zorgen dat de meest kwetsbare groepen kansen krijgen, verdienen extra aandacht. De voorbije zomermaanden konden de Kuurnse inwoners hun duurzame helden nomineren. In totaal kregen we maar liefst 15 inzendingen.”

Zondagmorgen werden in de raadszaal van het gemeentehuis enkele mensen en organisaties bedankt.

Ann en Ludwig van Stroomop zetten zich in voor mens, maatschappij en klimaat. De Drie Wijzen die staat voor eerlijke handel van kwalitatieve producten die op een ecologische en duurzame manier worden geproduceerd.

Kleerotheek

Fietsbieb ’t Schoon Velootje neemt tweedehandse fietsen onder handen, zodat ze vervolgens aan een zeer lage prijs verhuurd kunnen worden. De Kleerotheek is een ruilwinkel voor kinderkledij van 0 tot 12 jaar oud. Kuurne Laat Leven organiseert jaarlijks een kerstfeest voor mensen die met kansarmoede worden geconfronteerd.

Nicole en Jef zijn de bezielers van het project Panbila in Ouagadougou (Burkina Faso). Oshin Derieuw springt in de bres als internationaal bokser voor meer gendergelijkheid en de holebigemeenschap. Pavlo Petrov zet zich in voor gastgezinnen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Philip en Micha helpen bij vzw Autentico, een organisatie met passie die investeert in onderwijs, economie en gezondheid in Nicaragua. Praktijk De Zandloper biedt een antwoord op de nood aan psychiatrische ondersteuning en begeleiding na een opname of samenwerking met een bestaande hulpverlening. Samana staat mensen bij met een chronische ziekte of zorgnood, hun mantelzorgers en vrijwilligers.

Huldiging

Het Sociaal Huis zet zich dagelijks in voor het welzijn van alle Kuurnse inwoners. De Sociale Kruidenier ondersteunt sociaal kwetsbare gezinnen bij hun wekelijkse boodschappen. Tom Prinzie zet zich in voor duurzaamheid. Welzijnsschakel ’t Brugske, die een vijftal jaar terug het levenslicht zag, laat mensen die het niet makkelijk hebben aansluiten bij een grote groep van de maatschappij.

Tijdens de huldiging tekenden alle helden samen met het gemeentebestuur een engagementsverklaring. Elke held werd eveneens persoonlijk bedankt met een mooi kader om uit te hangen op een bijzondere plek. (BRUà