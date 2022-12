Kuurne wordt partner van het Berrefonds

Op zondag 11 december is het wereldlichtjesdag. Die dag komen wereldwijd mensen te samen om overleden kinderen te herdenken en worden die zondag om 19 uur kaarsjes gebrand om de sterrenkindjes te herdenken.

Onder meer het Berrefonds roept daarbij alle steden en gemeenten op om vanaf wereldlichtjesdag de koestervlag een week lang uit te hangen en zo deel te nemen aan de Koesterweek 2022. Sinds dit jaar is ook de gemeente Kuurne partner geworden van het Berrefonds. De koestervlag die daarbij werd aangekocht zal dan ook een week ter hoogte van het gemeentehuis gehesen worden. Afgelopen woensdag werd ook ter hoogte van de bibliotheek een lichtboom geactiveerd die de actie tijdens de koesterweek zal ondersteunen.

“Wereldlichtjesdag is Kuurne niet vreemd”, vertelt burgemeester Francis Benoit. “Al enkele jaren vindt op deze dag ook in Kuurne een gedenkmoment plaats in de vlindertuin, waarbij diverse kaarsjes worden gebrand. Binnen onze gemeente zijn er ook enkele verenigingen actief die de ouders van zo’n sterrenkindje steunen.”

Team Marie Lou werd vijf jaar geleden opgericht, in navolging van het overlijden van Marie Lou, het dochtertje van Sarah Lefevre en Kenneth Devolder. Het waren enkele vriendinnen van het koppel die het initiatief namen. Het was dan ook Team Marie Lou dat drie jaar terug voor de eerste keer de wereldlichtjesdag organiseerde op Kuurnse bodem met de nodige ondersteuning van de gemeente.

Op zondag 11 december is dit niet anders. Op de binnenkoer van Hoeve Vandewalle worden vanaf 19 uur diverse kaarsjes aangestoken vergezeld van live muziek en ingetogen tekst. Tijdens de koesterweek zal ook in de Kuurnse bibliotheek een hoekje ingericht worden waar de nodige info terug te vinden zal zijn voor de ouders van sterrenkindjes. (BRU)