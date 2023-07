Kuurne vormt erehaag aan gemeentehuis voor Oshin Derieuw

Zondagavond is het doek gevallen over de derde editie van de Europese Spelen in Krakau (Polen). Bij de slotceremonie die daarbij hoorde, kreeg bokster Oshin Derieuw de eer om de Belgische vlag binnen te dragen in het stadion nadat ze eerder op deze spelen zilver en een olympisch ticket scoorde. Daarmee is Oshin Derieuw (36) meteen de eerste Belgische vrouwelijke bokster ooit die naar de Olympische Zomerspelen trekt voor ons land. Om haar zilveren medaille die ze behaalde op de Europese Spelen en haar ticket voor de Olympische Zomerspelen te vieren, kreeg Derieuw maandagavond een warm onthaal bij haar terugkeer in Kuurne.

Het was burgemeester Francis Benoit zelf die een oproep lanceerde op Facebook. Hij nodigde iedereen uit om een erehaag te vormen voor het Kuurnse gemeentehuis. Een oproep die duidelijk goed begrepen werd, want rond 21 uur stonden al zo’n 200-tal Kuurnenaren klaar om Oshin Derieuw persoonlijk te feliciteren voor haar knappe prestatie. Naast diverse spandoeken die haar supporters bij hadden, was zelfs een heus gelegenheidsorkest opgetrommeld om voor de nodige sfeer en gezelligheid te zorgen. (BRU)