Donderdagmorgen waren heel wat vroege vogels te bespeuren in Kuurne. Aanleiding daartoe was het Radio 2-programma ‘Goeiemorgen morgen!’, dat was neergestreken voor het gemeentehuis waarbij iedereen een fijne ‘Nationale Goeiemorgendag’ werd toegewenst.

Voor de gelegenheid kreeg ook iedereen een heerlijk kopje dampende koffie aangeboden. Het Radio 2-programma kon op heel wat belangstelling rekenen.