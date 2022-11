Kuurne viert 900ste verjaardag: “Een verjaardagsfeestje, een heel jaar lang”

In 2023 viert Kuurne haar 900steverjaardag. Het gemeentebestuur zorgt voor drie memorabele momenten in de drie verschillende kernen en meer dan 50 enthousiaste verenigingen bouwen mee aan een feestjaar boordevol activiteiten.

Het voltallig schepencollege presenteerde het feestprogramma van 900 jaar Kuurne. Zij waren voor de gelegenheid verkleed in kleren van toen. De eerste sporen van Kuurne’ gaan terug naar 1123. Toen was er al een kleine woonkern aanwezig die Curnes werd genoemd. De villa de Curnes lag op hoger gelegen vruchtbare zandleemkouters. Al minstens 900 jaar vormen mensen samen Kuurne, een gemeente van samen doen en van verbinden, denk maar aan de gekende Ezelsfeesten en het rijke verenigingsleven. Kuurnenaren zijn feestneuzen: 900 jaar Kuurne wordt in 2023 het hele jaar door gevierd in de drie kernen: het centrum, Sente en Sint-Pieter.

Logo en hymne

Reiner Van Wonterghem van het Kuurnse grafische bureau Fort07 ontwierp het logo voor 900 jaar Kuurne: “Het logo bevat drie bollen, die symbool staan voor die drie kernen die Kuurne maken: Sint-Michiel, Sint-Pieter en Sint-Katharina. De drie kernen spelen dus niet alleen inhoudelijk, maar ook visueel een belangrijke rol. Het logo wordt de komende maanden zichtbaar in ons straatbeeld via vlaggen, banners aan de kerken, wimpellijnen en zoveel meer”, zegt Reiner.

José Wilyn zorgde voor een speciale hymne die het hele jaar door overal zal klinken: “Ik kreeg de vraag van het gemeentebestuur om speciaal voor 900 jaar Kuurne een lied te componeren en ging direct aan de slag. Ik heb een eenvoudig, goed klinkende melodie gecomponeerd die zonder woorden, maar met lalala door iedereen kan meegezongen worden. Meer verklap ik nog niet”, aldus José.

Nieuwjaarsconcert

Het feestjaar wordt ingezet met het Nieuwjaarsconcert van Koninklijke Harmonie Moed en Vlijt op zaterdag 7 januari in de Sint-Pieterskerk. Het wordt een muzikaal feest in Weense stijl. Koninklijke Harmonie Moed en Vlijt zoekt nog enkele muzikanten om hun groep die dag te versterken, want een Nieuwjaarsconcert in Weense stijl vraagt veel muzikanten. Speel of speelde je vroeger trompet of klarinet of een ander instrument en heb je er zin in? Meld je dan zeker bij de dirigent Victor Herman via kh.moedenvlijt@gmail.com.

Op zondag 8 januari wordt er geklonken op het nieuwe jaar tijdens een onvergetelijke volksreceptie voor alle Kuurnenaren aan de Sint-Pieterskerk. De Koninklijke Harmonie Moed en Vlijt zorgt hier ook voor de muzikale omkadering en het feestcomité heeft nog een aantal verrassingen in petto.

Winterwandeling

Na de centrumvernieuwing worden de straten en pleinen in het centrum van Sint-Michiel van Kuurne feestelijk geopend op zaterdag 16 september. De dag nadien op zondag 17 september, organiseren de Ezelinnen hun Hoogdag van Vrouwen in Hoeve Vandewalle. De Ezelinnen zijn een gloednieuwe vereniging die begin september opgestart werd om 900 jaar Kuurne en dan vooral de vrouwen van Kuurne te vieren.

Het kerstcomité zorgt op zondag 17 december voor het traditionele kerstconcert in de Sint-Michielskerk. Dit jaar zal daar ook de hymne 900 jaar Kuurne uitgevoerd worden door het orkest. Het verjaardagsjaar wordt afgesloten in Sente op vrijdag 22 december 2023 met een winterwandeling met lichtjes, vuren en gezelligheid.

Positief jaar

“2023 wordt een positief jaar voor Kuurne”, vertelt Francis Benoit, burgemeester en bevoegd voor evenementen, “We zorgen voor een feestelijke start in Sint-Pieter, maar eigenlijk vieren het hele jaar door. Heel wat Kuurnse organisatoren bouwen mee: scholen, adviesraden, studenten, jeugdbewegingen, bedrijven, socio-culturele verenigingen … We hebben vandaag al 50 voorstellen binnen. Wie weet groeien we tot 90 activiteiten.” (AD)