Kuurne steunt De Warmste Week en schenkt 620 euro aan zowel Kastor als Pleegzorg

Afgelopen dinsdag overhandigde het gemeentebestuur van Kuurne een mooi kerstgeschenk aan Pleegzorg en Kastor. De gemeente had namelijk in het kader van De Warmste Week twee cheques voorzien van elk 620 euro als verrassing. Met dit gebaar wil de gemeente deze twee goede doelen uit Kuurne steunen die aanleunen bij het thema van De Warmste Week: ‘opgroeien zonder zorgen’.

Kastor is een tehuis in Kuurne voor bijzondere jeugdzorg van het GO. Pleegzorg ligt de gemeente Kuurne dan weer nauw aan het hart als pleegzorggemeente.

Met het verkregen bedrag zal Pleegzorg een kasteelweekend organiseren voor pleegkinderen en jongeren. Pleegkinderen van Kuurne kunnen hieraan deelnemen. Kastor zal het bedrag besteden aan een fotozoektocht doorheen Kuurne met uitleg over de welzijnsinstanties in samenwerking met Overkop. Daarnaast zal ook een reis worden georganiseerd. Met het budget zal een vakantiehuis worden geboekt om jongeren de belevenis van een echte vakantie te laten meemaken.