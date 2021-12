Kuurne staat dit weekend in vuur en vlam

In de Groene Long in Kuurne vindt vandaag de apotheose plaats van Kuurne in vuur en vlam. Voor deze gelegenheid werd de Teletubbieberg figuurlijk omgevormd tot een feeërieke vlammenzee waarop 14.000 vlammetjes werden ingeplant.

Tussen 10 en 16.30 uur is iedereen welkom om dit schouwspel te komen bewonderen. Kuurne in vuur en vlam staat in het teken van De Warmste Week en biedt de mogelijkheid aan elke Kuurnenaar om een van de keramieken vlammetjes aan te kopen tegen de prijs van 2,5 euro. Dit kan met cash of via payconiq.

“Ieder jaar doet de Regenboog mee aan een actie ten voordele van de warmste week”, vertelt Catherine Bodequin van Groep Ubuntu. “Onze cliënten -mensen met een beperking- zijn immers fier iets te kunnen betekenen voor een ander.”

“Dit jaar kwam Kaat van vzw Kada, een ex-collega van Regenboog, aanzetten met het idee om het symbool van de warmste week te vervaardigen in klei. Meteen gingen we aan de slag met dit idee en keken hoe we dit praktisch konden gaan uitvoeren.”

Fietsspaken

“Naast de gemeente Kuurne, gingen ook tal van fietsenmakers in op onze vraag, gezien we voor de basis van ons vlammetje in klei fietsspaken nodig hadden. Duurzaamheid en recyclage zijn immers heel belangrijke aspecten binnen onze gedachte.”

Onder leiding van Bert Meersman werd sinds de maand maart van dit jaar dagelijks door zo’n 25 personen binnen Regenboog gewerkt aan de vlammetjes. De resterende vlammetjes worden na de slotshow verdeeld over de verkooppunten bib, sportdienst en vrijetijdsdienst waar je nadien ook nog terecht kan om je persoonlijk vlammetje aan te kopen. Kuurne in vuur en vlam is een samenwerking tussen de gemeente Kuurne, Groep Ubuntu en vzw Kada.

(BRU)