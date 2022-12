Kuurne schenkt Kleerotheek en Welzijnsschakels vzw cheque van 1.150 euro

Kuurne staat opnieuw in vuur en vlam tijdens de Warmste Week. Wie langs de groenzone voor de Sint-Pieterskerk kwam merkte ongetwijfeld reeds de duizenden vlammetjes op in de vorm van 900, een initiatief in samenwerking met Ubuntu.

Tijdens deze kerstperiode wil de gemeente Kuurne ook een extraatje doen en twee Kuurnse organisaties die zich inzetten rond kansarmoede een financieel duwtje in de rug geven. Zowel de Kleerotheek, gevestigd in het Oud Gemeentehuis gelegen in de Kerkstraat, als de vereniging Welzijnsschakels vzw kregen beiden in het gemeentehuis een cheque van 1.150 euro overhandigd.

De Kleerotheek maakt kwaliteitsvolle kledij toegankelijk voor iedereen. Dankzij hun voordelig ruilsysteem hoeven gezinnen niet veel geld uit te geven voor kinderkledij die slechts tijdelijk gebruikt kan worden, waardoor ze ook een halt toeroepen aan de wegwerpcultuur en zo eveneens bijdragen tot een lagere ecologische voetafdruk. Welzijnsschakels richt zich dan weer volledig op de mensen die dreigen achter te blijven. Ze zorgen voor een leuk en betaalbaar vrijetijdsaanbod en bieden zo een sociaal netwerk voor mensen die daar nood aan hebben. (BRU)