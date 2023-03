Kuurne opnieuw bekroond als FairTradeGemeente

Kuurne verlengt haar titel als FairTradeGemeente. Met deze bekroning wordt opnieuw aangetoond dat zowel Kuurne als haar inwoners eerlijke handel, lokale duurzame landbouw en sociale en duurzame rechtvaardigheid een warm hart toe dragen en er effectief werk van maken.

“In Kuurne is de fairtrade gedachte springlevend!”, vertelt Els Verhagen, schepen van Mondiaal beleid en Fairtrade. “We zijn heel blij met deze nieuwe herbevestiging. Een speciaal woord van dank gaat hierbij zeker uit naar de sterk gemotiveerde trekkersgroep binnen de 3 Wijzen. Zij maken immers dit verhaal mee mogelijk binnen Kuurne.”

De evaluatie van de titel gebeurde via de Fair-O-Meter, de tweejaarlijkse barometer van het lokaal engagement voor een faire wereld. Het engagement werd op 6 criteria geëvalueerd, in samenwerking met lokale winkels, horeca, scholen, bedrijven en organisatie. Daarbij werd onder meer gekeken of het lokale bestuur fair trade steunt en promoot. Een andere vereiste is dan weer dat minstens 2 fairtradeproducten beschikbaar zijn in de plaatselijke winkels en worden geserveerd in de horeca.

Lokale scholen, bedrijven en organisaties dienen dan weer fairtradeproducten te gebruiken en helpen de kennis en betrokkenheid te vergroten. Ook een goede communicatiestrategie erop nahouden om de campagne levend te houden behoort eveneens tot de zes criteria. Kuurne werd door de jury beloond met score B, wat echt goed is en daarmee aansluit bij het Vlaams netwerk van 193 Vlaamse en meer dan 2.200 wereldwijde Fair Trade Towns. (BRU)