Kuurne onthult Ezelsstandbeeld als ode aan zijn inwoners

Dinsdagavond is op het voorplein van het Kuurnse gemeentehuis een nieuw monument onthuld. Het betreft een bronzen ezel die uit een stenen zuil komt en vervaardigd werd door Kunstenaar Philip Moerman uit Heule.

“Mijn ideeën ontstaan soms in een flits en kunnen niet worden losgelaten voor ze door een eenvoudige schets worden vastgelegd”, vertelt kunstenaar Philip Moerman. “Toen ik de opdracht kreeg zette ik mij aan het denken. Ik verdiepte mij vooreerst in het dier zelf en probeerde zo de karakteristieken van een ezel te verwerken in het kunstwerk. Uiteindelijk werd het een spel tussen mijzelf, klei, water, gips, was, marmer en brons. En na meer dan een jaar te hebben gewerkt aan het kunstwerk is vandaag de grote dag om het te onthullen en de Kuurnenaar er kennis mee te laten maken. Het is een bronzen ezel geworden die met de helft van zijn lijf gevangen zit in een sokkel. Met een touw aan zijn bek, kan de inwoner hem helpen eruit trekken. Maar hoe dan ook, de ezel blijft koppig vast zitten in de steen…een steenezel!”

De financiering van het kunstwerk is een samenwerking tussen de gemeente Kuurne die 30.000 euro voor zijn rekening nam en de Orde van de Ezel die 10.000 euro ophoestte. “Met dit standbeeld toont Kuurne nog maar eens zijn grote liefde voor het lastdier ‘De Ezel’”, opent Francis Benoit, Burgemeester van Kuurne. “In het beleidsplan ‘tijd voor ruimte 2019-2024’ werd de ambitie uitgesproken een standbeeld in de open ruimte te plaatsen. In 2019-2020 werkten we hiervoor al samen met kunstenaar Nick Ervinck hoe we dit konden plaatsen in de openbare ruimte. En hieruit ontstonden prachtige voorstellen en locaties. Onder meer een trap van 9 meter tussen 2 ezelsoren. Toen plotseling de Orde van de Ezel kwam aandraven met hun voorstel werd al snel tot een akkoord gekomen en zie hier vandaag het resultaat door intense samenwerking!”

Ook kersvers grootmeester Carl Vereecke is heel tevreden met het nieuwe kunstwerk. “Het idee van dit monument komt eigenlijk van onze members Geert Lietaert en Alexander Gaillez”, weet grootmeester Carl Vereecke. “Hun opzet was de ezel visualiseren in Kuurne op het vernieuwde marktplein of een per parochie. Het voorstel werd verder ontwikkeld in overleg met het gemeentebestuur via onze ordedeken Francis Benoit en het resultaat mag er alvast zijn!” Ongetwijfeld wordt het nieuwe kunstwerk binnenkort een van de meest gefotografeerde van Kuurne gezien de centraal gelegen plek voor het gemeentehuis, ideaal dus bij huwelijken, jubilees of andere feestelijkheden. (BRU)