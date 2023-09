Kuurne maakt voor het eerst kennis met reus Soupapke

Vrijdag vond een niet alledaags doopsel plaats in Kuurne. Na maanden creatief werk werd voor de eerste maal de reus Soupapke getoond aan het grote publiek. Dit ging gepaard met een grote stoet waarop de kersverse reus voorop ging, gevolgd door zo’n 300-tal kinderen.

Pal voor de reus reden de twee peters en een meter uit in een oldtimer, zodat ze de dopeling goed in de gaten konden houden. De eerste stop van de reus werd het gemeentehuis, waar hij officieel werd ingeschreven in het bevolkingsregister door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand en door burgemeester Francis Benoit (CD&V).

Veel belangstelling

Van de pui van het gemeentehuis verhuisde het gezelschap vervolgens richting het marktplein waar pastoor Filip Debruyne de reus stond op te wachten om hem te dopen. De nieuwe reus kon alvast op heel wat belangstelling rekenen van zowel de talrijk opgekomen schoolkinderen als heel wat nieuwsgierige Kuurnenaren.

In de nieuwe reus zit 24 meter betonijzer verwerkt, 62 meter PVC, 13 meter metalen buizen en tweemaal 16 meter stof. De meter is Nancy Parmentier en de twee peters van de nieuwe reus Marc Van Wonterghem en Paul Declercq. Ze beloofden alvast goed te gaan zorgen voor hun meter- en petekind. (BRU)