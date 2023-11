Kuurne lanceert Sinterklaasactie bij de lokale handelaars

Afgelopen zaterdag maakte de Sint zijn intrede in Kuurne. Hij bracht niet alleen snoep voor de kleinsten maar lanceerde ook tegelijkertijd een Sinterklaasactie met de gemeente.

Vanaf woensdag 15 november gaat de Sinterklaasactie van start en kunnen inwoners van Kuurne eraan deelnemen bij een van de 45 deelnemende handelaars. “Het is de eerste maal dat wij een Sinterklaasactie organiseren vanuit de gemeente in samenwerking met de lokale handelaars”, vertelt burgemeester Francis Benoit. “900 jaar Kuurne loopt stilaan ten einde en met deze actie willen ook onze shoppende inwoners belonen en onze handelaars in the picture plaatsen.”

Wie lokaal koopt bij een van de 45 deelnemende handelszaken krijgt bij elke aankoop een stempel. Wie tien stempels weet te verzamelen maakt kans op verschillende prijzen. “Koop lokaal, de slagzin ter ondersteuning van onze lokale handelaars is alom gekend maar staat meer en meer onder druk.”, reageert Bram Deloof, schepen lokale economie. “De impact van grote online koopplatformen, met vaak minder kwaliteitsvolle producten en gebrekkig advies is enorm. Vandaar dat we alle zeilen bijzetten, extra campagnes opzetten om onze lokale producten, met advies in de kijker te zetten om zowel oud en jong te overtuigen lokaal te kopen. En bij die laatste groep is het extra nodig. Onze jongere kopers kregen reeds zeer vroeg toegang tot de mondiale markt en beseffen mogelijks nog niet 100% wat dit doet met de lokale handelaar, vandaar deze zeer zinvolle en nodige actie om het lokaal kopen extra te beklemtonen.”

Wie een volle spaarkaart heeft kan deze deponeren in één van de collecteboxen in de gemeentelijke dienstverleningspunten (gemeentehuis, sociaal huis, bibliotheek, sportdienst, vrijetijdsdienst). Deelnemers maken kans op vijf hoofdprijzen ter waarde van 50 euro. Tevens worden ook 50 unieke ‘Kuurnse Gelukzakken’ verloot als troostprijs. Deelname aan de actie loont dus zeker de moeite, zowel voor de prijzen als ter ondersteuning van de lokale handelaars. De lijst met deelnemende handelszaken en links naar hun eigen websites, vind je terug via www.kuurne.be/sinterklaasactie. (BRU)