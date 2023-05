Kuurne lanceert initiatief ‘Kuurne Faire Gemeente’

Onder het motto ‘Kuurne Faire Gemeente’ wil het gemeentebestuur van Kuurne Kuurnse burgers of verenigingen ondersteunen, die een project in het Zuiden mee helpen uitbouwen. Dit initiatief sluit aan bij de internationale Fair Trade-dag, die plaatsvond op 13 mei.

Aanvragen voor projecten in het Zuiden kunnen ingediend worden voor 1 oktober, waarna een jury alle aanvragen zal beoordelen en eventueel een subsidie zal toekennen, ter waarde van de gemaakte onkosten met een maximum van 1.500 euro. Meer info over deze subsidies is terug te vinden via www.mondialeraadkuurne.be/zuidprojecten. Fairtrade gemeente Kuurne steunt niet enkel ontwikkelingsprojecten overzee, maar eveneens sensibiliseringsprojecten over leefmilieu, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, democratisering en politieke bewustwording, duurzame ontwikkeling, gendergelijkheid, economie en mensenrechten. (BRU)

Meer info is te verkrijgen via: www.mondialeraadkuurne.be/sensibiliserendeactiviteiten.