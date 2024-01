Kuurne Laat Leven schenkt 150 personen heerlijk kerstmaal:“Vleugje vreugde brengen”

Op woensdag 27 december konden zo’n 150 mensen, onder wie 70 kinderen, genieten van een heerlijk kerstmaal in zaal De Regenboog in Kuurne. Liefdadigheidsvereniging Kuurne Laat Leven organiseerde de kerstdis voor mensen die het financieel minder breed hebben.

Kuurne Laat Leven zette op 27 december voor de negende keer het jaarlijkse kerstfeest op poten. “We proberen zo een vleugje vreugde te brengen aan het einde van het jaar. Zo’n 150 mensen zijn op de uitnodiging van het Sociaal Huis ingegaan”, vertelt Inge Vannecke, voorzitter van Kuurne Laat Leven. “Naast het kerstmaal voorzagen we ook in geschenken voor de kinderen, zoals een snoepzakje.”

Steun

Kuurne Laat Leven zamelde het geld voor het kerstfeest in via een quiz en een etentje. “Dit jaar ontvingen we ook financiële steun van de Orde van de Ezel, Alpro en de Wanorde. Ook logistiek mochten we steun ontvangen. Blue Label doneerde onze polo’s, Gilbert Defoort zorgde voor kerststukjes op tafel, en Horta Dendauw schonk ons een aantal kerstroosjes.”

“Naast het kerstmaal voorzagen we ook in geschenken voor de kinderen, zoals een snoepzakje”

“Groep Ubuntu stelde ons de zaal ter beschikking en Ateljee Moira verzorgde de kindergrime. We zijn dan ook heel dankbaar dat we als liefdadigheidsvereniging op deze partners konden rekenen. Ook dit jaar was David Claeys opnieuw onze kok van dienst. Samen met zijn keukenteam bereidde David opnieuw een heerlijke maaltijd.”

Stoofpotje

In totaal verzorgde een vaste crew van ongeveer acht personen, aangevuld met een team gelegenheidsvrijwilligers, de kerstmaaltijd van Kuurne Laat Leven. Dit jaar bestond het menu uit romige groentesoep, een stoofpotje van gevogelte met garnituur van tuingroenten en rozemarijnaardappeltjes.

Wie geen vlees lustte, kreeg een gegratineerde visschotel met fijne groenten en puree. Voor de kinderen was er een aangepast kindermenu. Na de maaltijd werd er ook nog animatie voorzien voor de aanwezigen.