Kuurne is klaar voor een zomer boordevol sfeer

Ondanks de centrumvernieuwing wordt het niet alleen een stoffige, maar vooral een toffe zomer in Kuurne. Er staan zomerconcerten, luisterverhalen, festivals, comedy, kinderfoor, speurtochten, een wakeboardwedstrijd en gezellige zomerstraten en terrassen op het programma.

“Iedereen is welkom in Kuurne”, zo vat burgemeester Francis Benoit het samen. “Het jaagpad is een toeristische as en daar hebben we het logo van Kuurne neergezet als pijl naar het centrum. We willen op die manier Kuurne aan de Leie brengen en de vele wandelaars en fietsers naar het centrum leiden.”

“We hebben een positieve blauwe campagne uitgewerkt. Blauw is de kleur van Leie, maar ook van het zwembad dat dit jaar vijftig jaar bestaat. En ook de vrolijke zonnebloemen en kleurrijke vlagjes zullen deze zomer opnieuw de straten omtoveren tot gezellige zomerstraten.” (ADM)