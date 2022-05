Kuurne is een regenbooggemeente: Oshin Derieuw opent tweede regenboogzebrapad

Oshin Derieuw (36) is wereldkampioene boksen (Super Light Weight), won de gouden bokshandschoen 2021, trouwde in 2018 met triatlete Charlotte Deldaele, is kabinetsmedewerker bij burgemeester Francis Benoit en is een grote voorstander van het opentrekken van een dialoog rond holebi’s en transgenders.

Oshin Derieuw opende samen met haar vrouw Charlotte en met Kaithy Debaere het nieuwe regenboogzebrapad aan de zeer drukke Brugsesteenweg, aan de oversteekplaats Sint-Pieter: “Er is al heel wat geëvolueerd de laatste tien jaar, maar er is nog steeds veel werk. Jongeren durven soms nog niet te zeggen dat ze homo of lesbisch zijn en hebben schrik om gepest of uitgelachen te worden. Maar je geaardheid is geen keuze. We moeten nog meer de mensen correct informeren en om wederzijds respect vragen. In een kleinere gemeente waar veel mensen je kennen, is het meestal geen probleem. Maar als ik bijvoorbeeld met Charlotte in Brussel wandel of in Noord-Frankrijk zullen we toch voorzichtiger zijn in het tonen van affectie en elkaar geen hand of kus geven in het openbaar.”

Charlotte bevestigt dit en vult aan: “We willen niet provoceren. Dit nieuwe gekleurde zebrapad nodigt uit tot een gesprek. Het zijn vaak de ouderen die het moeilijk hebben om ons als koppel te aanvaarden. Zij zijn nog opgevoed met de idee dat een echtpaar bestaat uit een man een vrouw.”

Oshin haakt daarop in: “Daarom zou ik graag in gesprek gaan met de zorgkundigen en het personeel van rusthuizen om ook daar het onderwerp bespreekbaar te maken. Want het is vaak onwetendheid die aanleiding geeft tot onbegrip. Eens de mensen je kennen, word je als koppel meestal wel aanvaard.”

Tweede gekleurd zebrapad

Het is het tweede regenboogzebrapad in Kuurne. In 2019 schreef de jonge Kaithy Debaere (toen 19 jaar) een brief naar het schepencollege met de vraag om in Kuurne een regenboogzebrapad te willen aanleggen. “Ik vond het toen heel bijzonder dat het schepencollege onmiddellijk mijn vraag goedkeurde en heel vlug werd het zebrapad aan de bib in de regenboogkleuren geschilderd. Nu, drie jaar later is er een tweede gekleurd zebrapad. Ik hoop dat dit aanzet tot meer verdraagzaamheid en vooral tot een open communicatie. Waarom is dit zebrapad er? En dan kan je direct al veel info meegeven want toch is er nog zoveel onwetendheid en onbegrip, zelfs bij familieleden en ‘beste’ vrienden.”

“Kuurne wil een sterk signaal uitsturen dat iedereen welkom is en zichzelf kan zijn, ongeacht de seksuele geaardheid of genderidentiteit. Iedereen telt”, stelt burgemeester Francis Benoit. (ADM)

Meer info op: www.kuurne.be/regenboogcharter