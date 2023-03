Wie ooit deel uitmaakte van de vroegere Kuurnse gemeentepolitie of de huidige lokale politiepost had woensdagmorgen afspraak in het Kuurnse gemeentehuis.

Naar aanleiding van de feestelijke gebeurtenis van 900 jaar Kuurne wou het gemeentebestuur alle mannen en vrouwen die actief zijn of waren binnen de gemeentegrenzen bij de politie, huldigen. Het leverde alvast een prachtige groepsfoto op. (BRU)