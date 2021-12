Kuurne en Harelbeke verplichten conformiteitsattest voor huurwoningen

De gemeente Kuurne en de stad Harelbeke slaan de handen in elkaar en willen samen inzetten op kwalitatieve huurwoningen. Om dit doel te bereiken, voeren zowel Kuurne als Harelbeke vanaf volgend jaar een verplicht conformiteitsattest in dat zal aantonen dat de huurwoning voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en stabiliteitsnormen. De oudste woningen zullen daarbij eerst onderworpen aan het attest.

“Het conformiteitsattest wordt gratis uitgereikt en toont aan dat de woning voldoet aan de minimale woningnormen rond veiligheid, gezondheid en stabiliteit”, vertelt Annelies Vandenbussche, schepen van Wonen van de gemeente Kuurne.

Eerst voor oudste woningen

“De verplichting zal gefaseerd ingevoerd worden volgens het bouwjaar van de woning, waarbij de verplichting het eerst zal gelden voor de oudste woningen. In een eerste fase zijn dit de huurwoningen met bouwjaar 1945 en vroeger. Eigenaars die een woning verhuren die in 1945 of eerder werd gebouwd, zullen over een conformiteitsattest moeten beschikken wanneer ze deze woning te huur aanbieden. Zonder dit attest zal de woning immers niet meer opnieuw verhuurd kunnen worden. De verplichtte invoering van dit conformiteitsattest is dan ook een logische stap na jaren waarin het vrijwillig aanvragen van een conformiteitsattest werd gepromoot.”

Checklist ter beschikking

De invoering van dit attest zorgt alvast voor diverse garanties voor de huurder van de woning want hij komt veel te weten over het pand waarin hij zijn intrek zal nemen. Is de toekomstige huurwoning geïsoleerd of beschikt deze over een voldoende gunstig EPC attest? Maar het gaat niet alleen over isolatie, ook de veiligheid van de elektrische installatie, de aanwezigheid van rookmelders, de verluchting en mogelijk vocht in de woning en of deze over warm en koud water beschikt worden erin vermeld. Via de gemeentelijke websites zal er eveneens een checklist ter beschikking zijn voor verhuurders die zelf al eens willen nagaan of hun woning conform is. De verplichting van het attest gaat van start in Kuurne op 1 juli 2022. (BRU)

Meer info via www.kuurne.be/conformiteitsattest