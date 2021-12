Kuurne alweer bosgebied rijker dankzij geboorteplantdag

Zaterdagnamiddag is Kuurne opnieuw een stukje bebossing rijker geworden. Naar jaarlijkse gewoonte, met uitzondering van vorig jaar, werd opnieuw een geboorteplantdag georganiseerd. Niet minder dan 95 gezinnen, waaronder 105 kinderen en de ouders van een sterrenkindje, gingen in op de uitnodiging en kwamen gewapend met laarzen en spade afgezakt naar het speelpleintje van de Molenwijk.

“De werkgroep biodiversiteit van de milieuraad ging in 2020 op pad om geschikte plekjes te vinden waar groen op een aangename manier kon worden ingevuld”, vertelt schepen Annelies Vandenbussche. “Gezien de omwonenden reeds diverse malen hadden gevraagd om een andere invulling te voorzien voor dit stukje grond en het gemeentebestuur van Kuurne volop in zet op groen, vonden wij het de ideale gelegenheid om deze groenzone verder aan te vullen met diverse soorten bomen en struiken.”

“Het moet alvast een plaats worden waar kinderen zich zullen kunnen verstoppen in wilgenhutten, kunnen voetballen in het trapveldje en zich eveneens verder kunnen blijven uitleven op de glijbaan of de schommel. Tevens bestaat ook de mogelijkheid als ouder, grootouder of inwoner van Kuurne om er te komen picknicken of gewoon weg te genieten van de natuur.”

Voor deze geboorteplantdag voor kinderen geboren in 2019, 2020 en 2021 kon het gemeentebestuur eveneens rekenen op de medewerking van de jeugddienst, de groendienst en de Provincie West-Vlaanderen. (BRU)