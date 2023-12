‘KUTWIJF’-nummerplaat van Elodie (27) verkocht voor 750 euro aan Veurns bedrijf van menstruatieondergoed: “Ideale match toch?”

De ‘KUTWIJF’-nummerplaat van Elodie (27) uit Brugge werd op de eerste avond van De Warmste Week verkocht voor maar liefst 750 euro. Charlotte Therssen (38) uit Veurne kocht het exemplaar voor haar bedrijf ‘Moi et Marie’. “Die nummerplaat is een ideale match met ons, want wij maken menstruatieondergoed, waarbij meisjes en vrouwen geen tampon of maandverband moeten dragen tijdens hun maandstonden. Zelf zal ik er niet mee rondrijden, maar het krijgt een mooi plaatsje in onze bureau.”

“Misschien wel een van de meest spraakmakende acties van dit jaar”, zo beschreven presentatoren Sander Gillis en Eva De Roo van De Warmste Week de actie van Elodie Maenhout (27) uit Brugge. Enkele maanden lang reed zij rond met de nogal expliciete nummerplaat ‘KUT-WIJF’. “Het was een uit de hand gelopen grap na een avondje op café met mijn vrienden of we ook een nummerplaat zouden kunnen laten maken met die woorden.”

Positief einde

“Ik heb er helaas veel commentaar opgekregen”, gaat Elodie verder. “Veel mensen toeterden naar mij, sommige namen het erg serieus en anderen waren er ook mee aan het lachen. Na al dat commentaar wilde ik er toch een positief einde aan knopen. Mijn buurman vroeg me waarom ik hem niet veilde voor De Warmste Week en zo geschiedde.”

“Ik heb een nieuwe eigenares gevonden voor de plaat en ze is er fantastisch kut-gerelateerd aan”

Elodie zette haar nummerplaat te koop op tweedehands.be en enige tijd later kreeg ze een reactie binnen van Charlotte Therssen uit Veurne. Ze ontmoetten elkaar voor de eerste keer op ‘t Zand vlak voor ze live in de uitzending gingen. “Ik heb een nieuwe eigenares gevonden. Het is eigenlijk fantastisch, want die is kut-gerelateerd aan de nummerplaat.”

Menstruatie ondergoed

“In mei 2022 ben ik gestart met mijn bedrijf ‘Moi et Marie’. We verkopen menstruatieondergoed in België en Nederland, zodat meisjes en vrouwen dat kunnen dragen en geen tampon of maandverband meer moeten gebruiken tijdens hun maandstonden”, legt Elodie uit. “Toen we het nieuws zagen passeren, wisten we direct dat dat iets voor ons is. De plaat ‘KUT-WIJF is dé ideale match met ons concept.”

Elodie Maenhout en Charlotte Therssen samen met presentatoren Sander Gillis en Eva De Roo in het Warmste Huis. © gf

“Met ons bedrijf steunen we het hele jaar door al allerlei organisaties, die zich inzetten voor het welzijn van tienermeisjes en dan in het bijzonder tienermeisjes in armoede. Het is een van onze vaste waarden dat we een deel van de opbrengst van ‘Moi et Marie’ investeren in projecten daarrond. Want het is echt schrijnend dat sommige meisjes wc-papier in hun onderbroek moeten leggen of dat ze helemaal niet naar school durven gaan.” “Het is echt super dat Charlotte zich inzet voor zoiets moois en belangrijks. Ik ben dan ook heel blij dat ik de nummerplaat aan haar kan doorgeven”, glimlacht Elodie.

“Ik zal zelf niet met de nummerplaat rondrijden, maar hij zal een mooi plaatsje krijgen in onze bureau”

“Ik zal zelf niet met de nummerplaat rondrijden”, lacht Charlotte. “We zullen hem een mooi plaatsje geven in onze bureau. We hopen vooral dat door onze dagelijkse samenwerking met organisaties en vzw’s en door deze bijdrage van 750 nu aan De Warmste Week dat we zo ons steentje kunnen bijdragen.”