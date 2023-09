Kustwacht in het nieuw na renovatie van vier jaar

De renovatie van de hoofdzetel van de Scheepvaartbegeleiding op de Oostendse Oosteroever, die startte in 2020, is afgerond. Tijdens de werken bleef het meldpunt voor incidenten op zee – het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC), zeg maar de Kustwacht – dag en nacht operationeel. In de vroegere kantine van de vismijn, jarenlang een horecazaak, zitten nu kantoren en een polyvalente ruimte.

Na een vier jaar durende grondige renovatie is de hoofdzetel van het de Scheepvaartbegeleiding in de Oostendse voorhaven weer officieel in gebruik genomen. Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) is naast Vloot, Loodswezen en Kust, een van de vier operationele afdelingen van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). Het MRCC is het eerste meldpunt voor alle incidenten op zee waarbij mensenlevens bedreigd zijn.

Architectuur

Het art-decogebouw uit 1930 diende oorspronkelijk als directiegebouw van de Oostendse vismijn en wordt in de inventaris van Onroerend Erfgoed omschreven als waardevol. In 2006 nam Scheepvaartbegeleiding hier zijn intrek en verhuisde ook het MRCC naar de erg transparante nieuwe bovenbouw op het dak van de voormalige vismijnsite op de Oosteroever. Een recente grondige renovatie heeft het gebouw nu klaargestoomd voor de volgende jaren.

De werken zijn gestart in 2020. Omdat het MRCC al die tijd operationeel moest blijven, verliep de renovatie in verschillende fases. In de coronaperiode moest de planning zelfs noodgedwongen worden aangepast. “Een gebouw met oude structuren dat bovendien 24/7 wordt gebuikt, vraagt om een bijzondere aanpak. Het is renoveren terwijl de winkel open blijft. En iedereen die ooit al eens renoveerde, weet dat dit geen evidente klus is. Maar ik ben heel blij met het resultaat, een aangenaam gebouw dat ook heel goed scoort qua duurzaamheid en dus klaar is voor de toekomst”, aldus administratuer-generaal van MDK Nathalie Balcaen.

Reddingsoperaties

Op de gelijkvloerse verdieping waar vroeger onder andere de vismijnkantine onderdak vond, bevinden zich nu de receptie, kantoorruimtes en een polyvalente zaal die ook gebruikt kan worden bij crisismomenten. De eerste verdieping herbergt de administratieve diensten van de Scheepvaartbegeleiding en het secretariaat van de Kustwacht. Op de dakverdieping huist de operationele vloer voor het MRCC dat de reddingsoperaties over de hele Vlaamse kust en op de Belgische Noordzee, onze elfde provincie, coördineert. Directe buren op deze verdieping zijn de collega’s van Oostende Radio en de Port Control van de Haven Oostende die alle verkeer binnen de zeehaven in veilig vaarwater loodst.

Bij de renovatie verhuisde ook het Oceanografisch Meteorologisch Station (OMS) van de gelijkvloerse verdieping naar deze bovenste etage. De samenwerking tussen MDK en het KMI verzekert ons van het dagelijkse kustweerbericht. Directeur Dries Boodts van het MRCC: “Het MRCC is 24 op 24 uur bemand want haar actieradius, 3.400 vierkante kilometer groot, bestrijkt een van de drukst bevaren zeeën ter wereld waar tankers, containerschepen, cruiseschepen en autocarriers aanlopen in de havens van Zeebrugge, Vlissingen, Terneuzen, Gent en Antwerpen of verder verwacht worden in Duitse en Scandinavische zeehavens. Reken daarbij de stijgende offshore trafiek naar de windmolenparken en de vissersboten en dichter bij de kust ook de pleziervaart en in de kustwateren, de watersporters en baders.”

Duurzaam

Speciale aandacht in het gebouw ging uit naar de duurzaamheid en het klimaat. Het gebouw is nu veel beter geïsoleerd en beschikt over een veel betere ventilatie. Zo maakt de nieuwe glasgevel op de tweede verdieping slim gebruik van daglicht, zonnewarmte en luchtverversing om het klimaat binnen in de kantoren te beheersen. Bij het gebouw zijn er nu ook 14 laadpunten voor elektrische voertuigen. De werken zijn begeleid door het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid en uitgevoerd door Strabag Belgium NV. De totale kostprijs bedraagt 5.600.000 euro.