“Kustvastgoed boomt, met dank aan corona”

Het aantal vastgoedtransacties aan de kust steeg in 2021 met 13,4 procent. Een uitzonderlijke stijging die zich vooral in de eerste helft van het jaar voordeed en een echt kustfenomeen was. “Met dank aan corona, want dat verklaart waarom zoveel mensen kustvastgoed als een veilig en bereikbaar alternatief zijn gaan beschouwen”, zegt de Oostendse notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be, de federatie van notarissen die alle cijfers weer verzamelde in de Kustbarometer. De gemiddelde prijzen van de appartementen stijgen trouwens in alle badplaatsen.

In alle kustgemeenten stijgen de prijzen van het vastgoed en in bijna alle badplaatsen – behalve Zeebrugge en Bredene – nam het aantal transacties toe. “Wel belangrijk om te zeggen is dat die toename van het aantal transacties zich vooral in de eerste helft van het jaar voordeed. We kunnen zelfs echt spreken van een boom, met maanden waarin er 20 tot 30 procent meer appartementen verkocht werden dan gebruikelijk”, aldus notaris Van Opstal. “Eigenlijk is die tsunami begonnen in de zomer van 2020, toen de mensen zich bevrijd voelden van de eerste lockdown, en heeft dat geduurd tot halfweg 2021. Dat fenomeen deed zich bovendien enkel voor aan de kust. Het aantal transacties steeg in het hele land, maar nergens zoveel als aan de kust.”

“Heel wat mensen dachten: mocht corona nog eens terugkomen, dan moeten we zorgen dat we een stek aan zee hebben. Het buitenland was niet altijd makkelijk bereikbaar en de eigen kust werd ook als veiliger gezien in het geval je besmet raakte met het virus. Dat zorgde voor een populariteit van het kustvastgoed die ik in mijn 25 jaar als notaris nog nooit meemaakte. In de tweede helft van 2021 kunnen we eerder van een stabilisering spreken. Er waren nog transacties, maar op het niveau dat we gewoon zijn.”

Voorkeur voor nieuw

Opvallende uitschieters in het aantal transacties zijn Heist (+17,6%), Nieuwpoort (+18,7%) en vooral Oostende (+23,8%). “Om dat te verklaren, moet je kijken naar het profiel van de kandidaat-kopers”, legt Bart van Opstal uit. “Het ging vooral over 50-plussers die een tweede verblijf willen kopen. Zij zoeken een recent of nieuwbouwappartement waar geen renovatiewerken meer aan zijn en bovendien een appartement met veel ruimte. Door het verplichte thuiswerk maakten heel wat mensen de keuze om niet in hun woning, maar aan zee te werken op de dagen dat ze niet naar de werkvloer mochten. Velen waren dan ook bereid om wat extra te investeren om ook een extra werkkamer te hebben. Maar het aanbod aan appartementen met drie slaapkamers is niet zo groot, wat de stijgende prijzen verklaart.”

“Oostende, Nieuwpoort en Heist zijn de plaatsen waar het aanbod het best correspondeert met de nieuwe verwachtingen. Daar vind je relatief veel ruimere recente of nieuwbouwappartementen met ook ruime terrassen. Oostende is heel duidelijk bezig aan een inhaalbeweging. Het stadsbestuur heeft daar veel ruimte gemaakt voor nieuwe initiatieven. Zo werd op de Oosteroever, in de buurt van de Wellingtonrenbaan en in de stationsomgeving hoogbouw toegelaten. Enkele jaren terug stelden experten zich de vraag of er wel voldoende kopers zouden worden gevonden voor al dat vastgoed. Maar vandaag is het antwoord duidelijk: die appartementen worden wel degelijk gekocht. Met dank aan corona, zonder enige twijfel.”

Twee snelheden

De gemiddelde prijs van de kustappartementen steeg in 2021 met 7,5 procent, al plaatst notaris Van Opstal daar toch een kanttekening bij. “We kunnen spreken van twee snelheden. Naar recente en nieuwbouwappartementen is de vraag heel groot en dus zien we daar ook stijgende prijzen, die ook het totale gemiddelde naar boven trekken. Maar bij oudere appartementen, waar kosten aan zijn, zijn de prijzen dalend. Kopers zijn bang van onverwachte kosten. Als plots voorgesteld wordt om de lift in het gebouw te vervangen, dan mag je wel tegen stemmen, maar als de meerderheid voor stemt, mag je toch mee opdraaien voor de kosten. Ik ken heel concrete voorbeelden van oudere appartementen – je kent het wel: met een grote, lekkende stookolietank – die maar moeilijk een koper vinden, tenzij de verkopers iets van de prijs af doen.”

Nabij het station rijzen de SKY Towers van groep Degroote op. De verwachting is dat nieuwbouwappartementen niet meer in prijs zullen dalen. © Peter MAENHOUDT

“Moeilijk voor jongeren om iets te vinden aan zee” Of de vastgoedprijzen nog verder zullen stijgen, hangt van het aanbod af. “De nieuwbouwprijzen zie ik niet meer dalen, maar het aanbod begint te slinken, juist doordat er zoveel is verkocht”, zegt notaris Van Opstal. Voor jonge mensen die aan zee opgroeiden, wordt het niet makkelijk om in eigen gemeente of stad een stekje te kopen. Al zijn er mogelijkheden voor wie een ouder appartement wil renoveren. “De kans dat de nieuwbouwprijzen dalen is heel erg klein, want ook de bouwkosten stijgen. Er is weinig marge om de prijzen te doen dalen”, aldus Bart van Opstal. “De prijzen van oudere appartementen zie ik wel nog naar beneden gaan. En het aanbod aan nieuwbouwappartementen is aan het slinken. Als je oude en nieuwe appartementen samenneemt, denk ik toch niet dat de gemiddelde prijs in 2022 nog zo zal stijgen als dat in 2021 het geval was.” “Voor jonge mensen die in een kustgemeente opgroeiden, betekent het ook dat het niet makkelijk wordt om eigen gemeente of stad nog iets te vinden. In Knokke bedraagt de gemiddelde prijs van een appartement al 589.000 euro. Iemand die net afstudeert en begint te werken, kan dat niet betalen. Jonge mensen wijken dus uit naar andere gemeenten, waar ze wel nog iets kunnen vinden voor een schappelijke prijs.” Toch nog zaken te doen “Toch moeten we die boodschap ook wat nuanceren”, gaat notaris Van Opstal verder. “Door het grote prijsverschil tussen nieuwe of recente appartementen enerzijds en oudere appartementen anderzijds, zijn er wel nog mogelijkheden voor jongeren die een ouder appartement willen aankopen. Zij mogen wel niet te veeleisend zijn op het vlak van EPC, comfort… Maar voor wie zelf wat werk wil doen of een handige vader of moeder heeft, vallen er zeker nog zaken te doen.”

Notaris Bart van Opstal: “Westende heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding en pikt daardoor een graantje mee.” © Peter MAENHOUDT