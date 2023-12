Kuststad zorgt voor sfeer met eindejaarsevent: Winters Nieuwpoort opent de deuren

Met het evenement Winters Nieuwpoort organiseert stad Nieuwpoort van vrijdag 1 december tot en met zondag 7 januari zijn sfeervolle eindejaarsklassieker.

In Nieuwpoort-Bad staan de Winter Chalet en Winter Carrousel vanaf vrijdag 1 december garant voor heel wat sfeer.

Winterdorp

Vanaf vrijdag 22 december 2023 strijkt in Nieuwpoort-Stad een pittoresk winterdorp neer op het Marktplein, met een overdekte ijsschaatspiste en het Huis van de Kerstman als blikvangers. De Stadshalle en beiaardtoren krijgen een gepast winterkleedje, op maat van de jongste bezoekers en her en der worden historische gevels opgelicht. Verder is er ook een eindejaarsactie en kerstversieringswedstrijd voor Nieuwpoortse ondernemers.