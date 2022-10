Kusterfgoed presenteert Erfgoedcafé

OOSTENDE Innovocean is de centrale locatie en nieuwe thuishaven voor het Erfgoedcafé dat op zaterdag 22 oktober plaatsvindt vanaf 13.30 tot 20 uur. Het is een programma geworden met een duidelijke link naar Oostende met bijzondere aandacht voor digitalisering, behoud en beheer, ondersteuning en immaterieel en roerend erfgoed. Doorlopend kun je nakaarten in het nostalgische Erfgoedcafé. Je kan kiezen tussen tien interessante sessies waaronder wandelingen langs de Oosteroever en door de Vuurtorenwijk, leren werken met het ontwerpprogramma Canva, Tsjoolen langs ’t strange, .. Je kan kennismaken met de bibliotheek van het VLIZ, de weg die een foto aflegt vooraleer die op de beeldbank van Kusterfgoed verschijnt, … Doris Klausing komt vertellen over de vissersopstand in 1887. Schrijf je vooraf in via www.kusterfgoed.be/erfgoedcafé-2022 of via 050 27 07 70. (CWO)