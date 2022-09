Kustburgemeesters tevreden: “Topzomer voor de hele kust”

De kust kijkt terug op een enorm drukke zomer. “Een topzomer voor Oostende”, zegt burgemeester Bart Tommelein onomwonden. “Met Rammstein als hoogtepunt en met de bewoners van het naburige woonzorgcentrum De Drie Platanen als ambassadeurs van deze zomer.” “Het was een heel drukke zomer, maar we hadden een goed publiek”, vindt burgemeester Piet De Groote van Knokke-Heist.

“We hebben heel hard uitgekeken naar deze zomer, maar nu heerst overal tevredenheid”, glundert Bart Tommelein (Open VLD). “Het was een topzomer voor onze stad en voor de hele kust. De politie heeft veel interventies achter de rug, maar grote incidenten bleven uit – op een spijtig geval van grof geweld na, vorige week tegenover een bezoeker die terugkeerde van W-Fest. We zijn erg tevreden over de strandpolitie, die er zijn eerste echte zomer zonder corona heeft op zitten. Want dit was geen corona-initiatief. Wat afval betreft: wij hebben enorm ingezet op handhaving. Er waren 610 vaststellingen van overtredingen op openbare reinheid. Tijdens specifieke strandacties werden 171 vaststellingen opgemaakt.”

Burgemeester Bart Tommelein: “Bewoners rusthuis De Drie Platanen zijn voor mij de ambassadeurs van deze zomer”

“Maar alles samen is het een heel mooie zomer geweest, met een hele reeks prachtige evenementen, maar toch met Rammstein als absoluut hoogtepunt. De gevreesde problemen op het vlak van veiligheid, mobiliteit, lawaai… bleven uit. De ongelooflijk positieve reactie van de bewoners van rusthuis De Drie Platanen, vlakbij de evenementenweide, ging mij recht naar het hart. Ik wil ze uitroepen tot ambassadeurs van deze zomer in Oostende. Beter dan welke influencer ook maakten ze duidelijk hoe je positief kan omgaan met een uitdaging. Ook de ongelooflijke medewerking van de buurtbewoners vond ik hartverwarmend. Ze gingen bij elkaar, zetten stoeltjes buiten, nodigden vrienden uit… Dat was een voorbeeld van verdraagzaamheid, van trots ook op wat we samen organiseren. En ook de ondernemers profiteerden mee, zowel in Oostende als in de buurgemeenten.”

Frigoboxtoeristen

Ook bij burgemeester Piet De Groote van Knokke-Heist overheerst tevredenheid. “We hadden een enorm drukke zomer”, blikt hij terug. “Zeker het weekend van 15 augustus was druk met liefst 200.000 mensen in onze gemeente: zowat alle tweedeverblijvers waren er, 80.000 tot 100.000, dan nog eens ruim 6.000 dagtoeristen en onze ruim 32.000 inwoners. We hadden een goed publiek deze zomer, al valt wat overlast niet te vermijden met zoveel volk. Bijvoorbeeld in de uitgaansbuurt, waar wel eens lawaaihinder was. Er kwamen ook opvallend veel jonge mensen naar Knokke-Heist. Maar op het vlak van veiligheid hadden we alles onder controle.”

“Zoals alle kustgemeenten hadden we heel veel werk met afval. We moesten zeker 50 procent meer afval opruimen dan vorig jaar”, aldus Piet De Groote. “Heel wat mensen missen discipline en denken dat er geen regels bestaan als ze met vakantie zijn. Ondanks het vele volk merk ik ook wel de voortekenen van de crisis. Waar toeristen vroeger elke dag een strandbar of een restaurant bezochten, doen ze dat nu bijvoorbeeld om de twee of drie dagen en brengen tussendoor hun eten en drinken van thuis mee. Een moderne vorm van frigoboxtoeristen (lacht). Toch heeft ook onze horeca deze zomer heel goed gewerkt.”