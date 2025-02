Kust vergrijst aan hoog tempo

De kustbevolking vergrijst snel en de actieve bevolking neemt af. Dat staat in het rapport KustINzicht2025 van provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) dat dinsdag is voorgesteld. In het rapport valt bovendien op dat de kustgemeenten een bovengemiddeld aandeel aan kansarme buurten tellen.

De provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) hebben dinsdag de nieuwe publicatie KustINzicht2025 voorgesteld in Oostende. Daarin staan cijfers en analyses over de Belgische kustzone, de uitdagingen en kansen van de Belgische kust.

Uit het rapport blijkt dat de kustbevolking snel vergrijst, terwijl de actieve bevolking afneemt. Sinds 2010 is de groep 0- tot 17-jarigen met 6,4 procent gedaald, terwijl het aantal mensen ouder dan 80 jaar met 38,3 procent is toegenomen. Vooral de kustgemeenten zien een sterke afname van de actieve leeftijdsgroep (-5,4 procent), terwijl de hinterlandgemeenten een lichte groei (+1,3 procent) kennen. “De kust blijft een trekpleister voor ouderen, wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt op het vlak van zorg, huisvesting en mobiliteit”, klinkt het.

Kansarme buurten

Daarnaast blijkt dat de kustgemeenten meer dan het gemiddelde aantal kansarme buurten tellen. Meer dan de helft van alle inwoners in een kansarme buurt in West-Vlaanderen woont in een kustgemeente. In totaal zijn er 64 kansarme buurten in de kustzone, waarvan 61 in de kustgemeenten zelf. In 2022 betekende dit dat een kwart van de bevolking in de kustgemeenten in een kansarme buurt woonde.

Werkgelegenheid

Verder blijft ook de groei van werkgelegenheid achter in de kustgemeenten. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal werkenden in de kustgemeenten met 4,7 procent, wat lager ligt dan de groei in West-Vlaanderen (+10,6 procent) en Vlaanderen (+15,3 procent).