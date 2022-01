Kust blij met heropening binnenactiviteiten: “Opluchting, maar ook bang afwachten”

Op vrijdag 28 januari gaat de coronabarometer in. Hoewel dat gebeurt onder code rood, betekent het voor een hele groep ondernemers toch dat ze eindelijk weer van start mogen. Zo mogen binnenspeeltuinen, recreatiezwembaden en bowlings weer open. De horeca mag een uurtje langer open blijven, maar voor discotheken betekent dat toch nog even wachten met openen.

Vrijdagmiddag om 17 uur gooit Bart De Bleecker de deuren van het Bowlingpaleis aan de Steensedijk in Oostende meteen weer open. Bezoekers zullen dan niet enkel de kegels weer kunnen omverwerpen. Kinderen kunnen hier ook terecht in een binnenspeeltuin om naar hartenlust te ravotten, klimmen en klauteren. Bart, die de zaak al 16 jaar uitbaat, is opgelucht dat hij na een maand weer kan open doen. Hij moest zijn zaak nu al voor de derde keer sluiten en de moed begint hem dan ook een beetje in de schoenen te zakken.

“Alle kosten blijven doorlopen, maar ondertussen kan je in de beste periode van het jaar niet openen. Het is ook gewoon oneerlijk als je kijkt naar de besmettingen. Er waren in december minder besmettingen dan nu. Het is een opluchting dat we weer kunnen open doen, maar het is ook weer bang afwachten hoe lang het zal duren. Wat zal de krokusvakantie bijvoorbeeld brengen?”

Bart hoopt nu vooral weer wat inkomsten te hebben. “Ze voorspellen slecht weer, dus dat is wel goed voor ons. De winter is altijd onze beste periode.” De uitbater maakte de voorbije week zijn zaak klaar om te openen. “Ik stak woensdag de verwarming al eens aan. We moesten wat opruimen en de leveringen in orde brengen, maar doordat we maar een maand gesloten waren, valt het eigenlijk nog mee. Al die sluitingen beginnen wel door te wegen.”

Club Chaud, gevestigd in de TAO in de Langestraat, blijft ondertussen nog gesloten. “Het heeft gewoon geen zin”, vertelt uitbater Gilles Vanmassenhove. “We kunnen pas echt opengaan bij code oranje, als de regels versoepelen. Mensen moeten nu nog blijven zitten met zes personen aan tafel en we moeten al om middernacht sluiten, terwijl het meeste volk dan pas toekomt bij ons.”

“Wij moeten het ook hebben van mensen die onbezonnen kunnen bewegen en dansen. Toen we de vorige keer open mochten, waren de regels redelijk streng en je merkte dat aan de opkomst. Hoe meer regels, hoe meer het spontane er af is”, zegt Gilles.

Gelukkig is de financiële impact voor hem beperkt. “Ik combineer de club met een zaak in een totaal andere sector. Gelukkig maar. Ik heb samen met mijn vader ook een bedrijfje dat autoruiten plaatst in Loppem. Wij merken wel dat er minder mensen met de auto rijden door het thuiswerk, maar doordat we maar met twee zijn, is de impact beperkt. Ik blijf op die manier bezig en voor mijn andere activiteiten kan ik net de kosten vereffenen door de financiële steunmaatregelen.”

Club Chaud werkt samen met TAO van Niek Calcoen. Hij is altijd open gebleven. “Mensen kunnen nu wel terecht in de cocktailbar en ze mogen vanaf dit weekend een uurtje langer blijven, maar de nachtclub kunnen we maar openen als er mag gedanst worden. Ik zie dat weliswaar nog niet meteen gebeuren met de huidige cijfers. Ik vrees dat het zeker nog tot de paasvakantie zal duren en zelfs dat is misschien optimistisch”, zegt Calcoen.

Publiek maakt kennis met zeehondjes Dumbo en Duveltje in Sea Life Ook het maritiem dierenpark Sea Life Blankenberge mag vrijdag na vijf weken verplichte sluiting opnieuw de deuren openen in kleurcode rood. Zeehondjes Dumbo en Duveltje (foto) zijn alvast blij dat de coronabarometer dit toelaat. Open voor het publiek of niet, voor Sea Life zijn het drukke tijden. “We zitten momenteel middenin de piek van het grijze zeehondenseizoen. Bijna dagelijks krijgen we meldingen binnen, maar de diertjes liggen meestal gewoon te rusten”, zegt manager Michelle Hoeneveld. Zeehondje Dumbo weet er alles van: de stakker werd vorige zomer anderhalf uur vastgehouden door een omstander, terwijl hij eigenlijk gewoon op zijn mama aan het wachten was. “Hij werd toen opgevangen bij onze noorderburen, maar kwam in december weer aan land in Wenduine. We kunnen er niet genoeg op hameren dat men de zeehondjes gewoon met rust moet laten”, aldus Michelle. Ook zeehondje Duvel mag straks kennismaken met het publiek. Het schattige dier werd vlak voor Kerst opgevangen in De Haan en mag nu – eindelijk – uit quarantaine. (WK)

Bowling De Kegel X-treme in Middelkerke: “Vernieuwingen doorgevoerd”

Danny Boudaer van bowing De Kegel X-treme aan de Westendelaan is blij dat de deuren van zijn zaak weer open mogen. “We hadden een heel goed zomerseizoen, het beste in jaren, maar het is natuurlijk nooit leuk als je voor een bepaalde periode de deuren moet sluiten. Wij zijn niet bij de pakken blijven zitten, want mijn motto is ‘Opgeven is sterven’.”

“We hebben van deze tijd gebruik gemaakt om een en ander te vernieuwen. De moderne bowlinginfrastructuur kreeg een groot onderhoud en in de Vex VR-arena is er een nieuw spel bijgekomen, dat kan gespeeld worden door een hele familie. We vernieuwden ook de karting en er kan nu worden gereden op het circuit met 16 nieuwe elektrische, ecologische karts. Ook ons avonturenpark kreeg een update, zodat ook dit weer op een heel veilige manier kan worden betreden. We heropenen in stijl en hopen opnieuw heel wat mensen te mogen begroeten”, zegt Danny Boudaer. De karting is al twaalf jaar op deze site, de bowling tien jaar. Naast de bowling en de karting is er een escape room, laser shooting, minigolf, het adventure park en de Vex VR-arena. Meer info op www.bowlingdekegel.be. (PBM)

