Kust beleeft topweekend met 470.000 overnachtingen en 240.000 dagtoeristen

Het mooie weer heeft dit weekend de grote massa gelokt naar zee- en strandplezier. Redders hadden op de overvolle stranden vooral de handen vol met verloren gelopen kinderen. De plaatselijke horeca beleefde hoogdagen.

De cijfers liegen er niet om: het was het voorbije weekend ongelooflijk druk aan zee en dat is nog voorzichtig uitgedrukt. “Dit weekend telden we 470.000 toeristische overnachtingen aan de kust, 215.000 op vrijdag en 255.000 op zaterdag”, zegt Mieke Dumont van Westtoer. “Een topweekend zonder meer. De hotelbezetting ligt, inclusief het komend verlengd weekend, elke dag tussen de 85 à 90 procent. De nacht van maandag op dinsdag is zelfs een uitschieter met een bezettingsgraad tussen de 90 en 95 procent. Kortom: ook komende week mag de kust zich aan topdagen verwachten.”

Verder volgens Westtoer lieten de dagtoeristen het evenmin afweten. 240.000 zakten er dit weekend af naar de badplaatsen.

De NMBS had 10 extra treinen ingelegd naar de kust om toeristen aan te voeren en 17 treinen om hen weer veilig thuis te brengen. Dat verliep zonder grote problemen. “De hotels hebben een bezetting van 95 procent. Het is ook extra druk aan de balie van het toerismekantoor, Fort Napoleon en Ensorhuis. Mensen waren op zoek naar binnenactiviteiten”, zegt Niels Dhoedt van Toerisme Oostende.

Kleine strandstrook

In Oostende was het vooral druk op de strandzone die zich het dichtst bij het station bevond. Duizenden toeristen konden verpozen maar door het springtij van 4,60 meter, een halve meter meer dan normaal, werd het strand veel kleiner dan normaal. Rond 16 uur zaten dan ook veel mensen opeengepakt op een kleine strandstrook. Dat was overigens enkel het geval op het Nieuw Strand tussen Kursaal en Zeeheldenplein, op de andere stranden was de drukte beheersbaar.

Strandmanager Vincent Drouard van Toerisme Oostende: “Er is een beachteam van twee ploegen op pad om mensen te informeren over het rookvrij strand maar op deze dag toch vooral om extra info te geven over het springtij.”

De NMBS had 10 extra treinen ingelegd. © EFO

Ook de redders hadden hun handen vol. Hoofdredder Levy Meyer: “Het was een erg drukke dag. Zondag alleen al liepen 20 kinderen verloren. Dat komt wellicht door dat mensen dichter bij elkaar zitten. In Mariakerke, ter hoogte van de Diksmuidestraat, konden onze redders een verdrinking vermijden. Een kindje van 5 jaar was in de problemen gekomen en ging kopje onder. Als hun snelle reactie er niet was geweest, dan was dit veel erger afgelopen.”

45 politie-interventies

Bij de Oostendse politie blikken ze terug op een drukke zondag. Woordvoerder Timmy Van Assche: “Tussen 9 en 17 uur liepen er 80 meldingen binnen. Er waren 45 interventies. Op het vlak van het verkeer liep alles behoorlijk. De parkings zaten vol, maar op de randparkings was er nog voldoende plaats. We hebben het verkeer goed in de gaten gehouden werkten we samen met een extern mobiliteitsbedrijf.”

De meest opvallende tussenkomst van de politie was er zaterdagmiddag omstreeks 14.30 uur. Een 40-jarige toerist uit Verviers wou verkoeling en had er niet beter op gevonden dan van op de Visserskaai in het Montgommerydok te springen, ter hoogte van de aanmeerplaats van de overzetboot. De man had zijn kledij netjes op het droge gelegd. Omstaanders verwittigden de politie. “Na een fikse uitbrander en bemiddelend optreden mocht hij beschikken. Gelukkig voer de veerdienst op dat moment niet”, luidt het bij de politie.

(DVL/EFO)