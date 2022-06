Kurt Vanthomme zwaait af als wijkinspecteur: “Koolskampenaar is nog steeds gesteld op zijn eigenheid”

Vanaf vrijdag 1 juli zal Koolskamp het vertrouwde gezicht van wijkagent Kurt Vanthomme moeten missen. Aan basisschool de Horizon hield hij dagelijks verkeerstoezicht en ook bij evenementen of wielerwedstrijden zorgde hij voor verkeersbegeleiding.

Het zag er qua opleiding naar uit dat Kurt Vanthomme de technische richting zou uitgaan met een diploma hoger technisch onderwijs A2 mechanica, behaald aan het VTI in Roeselare. In 1983 had hij zijn diploma op zak en na een vakantiejob ging hij aan het werk bij groentebedrijf Haliro. “Van 5 november 1984 tot 30 juni 1985 deed ik mijn legerdienst. Toen ik afzwaaide, kon ik aan de slag bij de Ardooise firma BOB. Ik bleef er aan de slag tot 30 april 1996”, zegt wijkagent Kurt Vanthomme (58). Hij huwde 33 jaar geleden met Mia Vandenbussche. Het koppel woont in de Ardooise Sprietstraat en heeft twee dochters Yasmine en Dempsey.

“Op 1 mei 1996 startte ik een opleiding aan de politieschool in Brugge. Op 30 juni 1997 beëindigde ik mijn basisopleiding en op 1 juli begon ik bij de gemeentelijke politie Ardooie – Koolskamp. Ik begon er als agent en werd later politieagent-brigadier. Dirk Van Colen was onze commissaris. Op 1 april 1999 mocht ik Robert Maerten opvolgen als wijkagent voor Koolskamp. In 2002 was er de integratie tussen gemeentelijke politie en rijkswacht. Dit bracht onder andere de naamsverandering mee van wijkagent naar wijkinspecteur.”

Wat waren je voornaamste taken?

“Het takenpakket bestond onder andere in de akte name van aangiften en klachten. Bij burengeschillen hebben we een bemiddelende functie. Aan basisschool de Horizon hield ik dagelijks verkeerstoezicht. Verkeersbegeleiding bij evenementen of wielerwedstrijden behoorde eveneens tot het takenpakket. Geregeld moest ik ook optreden in opdracht van de Procureur des Konings. Ten slotte kreeg een wijkinspecteur ook de taak om nieuwe inwoners in te schrijven.”

Enkele memorabele momenten?

“In 2007 was er de feestelijke doortocht van de Ronde van Frankrijk in Koolskamp. Ik mocht ook 25 keer het kampioenschap van Vlaanderen mee in goede banen te leiden. Gedurende 25 jaar begeleidde ik de bedevaart naar het Bomkapelleke. Uiteraard werden we ook bij evenementen in Ardooie ingeschakeld zoals de Sint-Maartensstoet, de cyclocross en de Beneluxtoer.”

Is Koolskamp anders geworden in al die jaren?

“Qua uitzicht zeker en vast. Denk maar aan de vele nieuwbouwprojecten. Basisschool de Horizon is vernieuwd en waar ooit het Kippenparadijs stond, is er nu residentie onder de Kerkoren. Ook het Dorpsplein is anders geworden. Qua mentaliteit merk ik hier weinig of geen verandering. De Koolskampenaar is nog steeds gesteld op zijn eigenheid en zijn zelfstandigheid. Een inwoner van Koolskamp zal nog steeds zeggen dat hij van Koolskamp is en niet van Ardooie. Koolskamp Koers maakte eveneens een evolutie mee van kermiskoers naar UCI.1 wedstrijd. Een pluim voor de organisatie met wie ik steeds goed heb samengewerkt. Er zijn ook minder mooie evoluties. De winkelende Koolskampenaar heeft nog maar één kruidenierswinkel ter beschikking. Herbergen zijn er nog nauwelijks en een aantal verenigingen hielden er mee op. Gelukkig zijn er nog enkele verenigingen die Koolskamp op de kaart zetten zoals de Dorpsfeesten, de 10 kilometer van Koolskamp en de Landelijke Gilde.”

En nu het zwarte gat?

“Ik vrees niet om in een zwart gat te tuimelen. Ik ga zeker wat helpen bij de verbouwingswerken aan de woning van mijn dochter. Lopen en fietsen behoort tot het verlanglijstje. Een viertal verenigingen de Vrije Sporters, het Davidsfonds, de Landelijke Gilde en de Sint Elooisgilde waar ik lid van ben, mogen op mijn medewerking blijven rekenen. Links en rechts werd ik al gevraagd om vrijwilligerswerk te doen. Dat zal ik met plezier aannemen in de mate van het mogelijke. Ten slotte gun ik mezelf en mijn familie wat meer tijd.”